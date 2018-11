Chihuahua con los índices más bajos en secuestro y extorsión: fiscal

Ciudad de México.- El fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche, afirmó que esta entidad cuenta hoy en día con los niveles más bajos a escala nacional en materia de secuestro y de extorsión. Nuestro estado, dijo, “es una de las entidades más bajas en el tema del secuestro, y más bajo en el tema de extorsión y en general de los delitos estamos por debajo de la media nacional. Es decir, el escenario en materia de seguridad pública, va avanzando de acuerdo a las instrucciones del Señor Gobernador”. Más allá de lo anterior, admitió que aún en materia del delito de “homicidio doloso”, mantienen índices altos en comparación con la media nacional, sin embargo, remarcó trabajan en eso a fin de resolverlo lo antes posible. En entrevista para Grupo Imagen, dentro de los espacios de Francisco Zea, y Pascal Beltrán del Río, respectivamente, comentó que hoy en día existen una serie de inconsistencias entre el Código Nacional de Procedimientos Penales, y la realidad que se vive respecto al actuar delictivo en todo el país. Explicó que son como vacíos jurídicos que impiden muchas veces a las autoridades proceder adecuadamente frente al embate delincuencia. En Chihuahua, dijo, como caso particular tenemos el problema de que “la delincuencia se ha estado filtrando en diversas actividades económicas, por ejemplo, en la tala clandestina y esto y está ahí la delincuencia organizada”. Sobre este particular, continuó “lamentablemente son actividades en donde está inmersa la delincuencia organizada pero que no tienen un tratamiento adecuado en el Código Nacional de Procedimientos Penales como delitos graves o aquellos que merecen prisión preventiva oficiosa”, sostuvo. Culpó a la corrupción de ser el principal cáncer que afecta al territorio mexicano en materia de justicia y seguridad. Y es a través de éste que hasta las propias autoridades suelen corromperse. “Yo creo que el principal problema radica en la corrupción. Yo creo que la corrupción es la principal fuente de todos los males que estamos viviendo”, remarcó. En relación a las investigaciones que se llevan a cabo contra el ex gobernador César Duarte, el Fiscal señaló como “evidente” que sí existió “una estructura en donde hubo movimientos de dinero para beneficiar actividades políticas”. Por otra parte, pidió a las otras entidades, hacer lo propio en materia de seguridad, como hasta ahora lo realizan en Chihuahua. "Nos gustaría a nosotros que otros estados de la República donde hemos identificado también que existen exactamente la misma mecánica iniciaran sus investigaciones, presentaran sus casos”, dado que ésta será la única forma en la “que vamos a lograr un cambio en el país”, finalizó.

