Chihuahua– Antonio Tarín, exdirector de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda, iniciará la etapa de juicio oral, luego de una audiencia intermedia celebrada ayer en Ciudad Judicial.Bajo la nueva causa penal 2299/2017, Antonio Tarín fue acusado del delito por peculado agravado por el presunto desvío de 50 millones de pesos. El juicio se alargó cuando el exfuncionario duartista no aceptó su culpabilidad en los hechos que el Ministerio Público señaló.Agentes del Ministerio acusaron a Tarín García de participar en el desvío de 50 millones de pesos tras la presunta simulación de contratación de servicios con la empresa Centro de Acción Empresarial Altea, S.A de C.V., la cual estableció un convenio en el 2016 con la Coordinación de Comunicación Social para asesoría de imagen.Durante una audiencia de control celebrada el 11 de julio pasado, agentes presentaron pruebas de testigos de las operaciones que presuntamente dirigió Tarín García para ejecutar el desvío millonario de las arcas estatales durante la administración de César Duarte (2010-2016).De acuerdo con la Ley de Adquisiciones del Estado, dichos contratos debían llevarse a cabo bajo la modalidad de licitación pública para evitar conflicto de intereses en el favorecimiento de convenios con empresas que reciban recursos públicos de forma directa.Sin embargo, Tarín García, siendo además ex presidente del Comité de Adquisiciones Bienes y Servicios de la Secretaría de Hacienda, se emitieron deliberadamente dictámenes de excepción al proceso de licitación pública para generar actas de adjudicación directa a estas empresas fantasma.Previo a que la jueza de Control María Guadalupe Hernández Lozano dictara ayer el auto de apertura de juicio oral contra, una audiencia previa contra Tarín había sido agendada el 5 de agosto pasado, pero fue diferida ya que los agentes del Ministerio Público no habían notificado a las víctimas.La audiencia dio inició ayer a las nueve de la mañana y concluyó al filo del mediodía en la Sala 2 de la Ciudad Judicial del Tribunal Superior de Justicia.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.