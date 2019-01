Quiere Lohan 'pesado' regreso

Madrid—Sin duda, Lindsay Lohan quiere volver la primera línea de Hollywood. La actriz, cuya carrera ha estado más enfocada en los negocios en los últimos años, ha comentado su deseo de participar en una secuela de 'Chicas pesadas', la comedia adolescente que le catapultó a la fama.En una entrevista con Variety, Lohan habló sobre las diferentes facetas de su vida profesional. Debido a la popularidad que aún tiene 'Chicas pesadas' en la actualidad, es considerada una película de culto, se le preguntó si estaba dispuesta a participar en una secuela en potencia, a lo que la actriz respondió afirmativamente. De hecho, comentó que se lo ha planteado a Tina Fey, guionista del filme original."Si alguien más ha preguntado por esto, además de mí, que me lo hagan saber, por favor. Lo llevo diciendo hace bastante tiempo y mucha gente me lo ha preguntado. Creo que sería genial que lo pudiéramos hacer. Tina Fey –actriz y guionista de la película– y Lorne Michaels –productor de 'Chicas Pesadas– son estupendos y sería genial poder reunirlos a todos", declaró la actriz.De hecho, Lohan comentó que, en su último viaje a Nueva York, se vio con Michaels y le propuso pensar en una segunda parte. "Está en sus manos", dijo la actriz de 'Juego de gemelas'.No es la primera vez que la actriz pide una secuela de 'Chicas pesadas'. En 2014, en una entrevista para Time Out, Lohan comentó, en tono de broma, que "presionaría" a Tina Fey para que escriba el guion de una segunda parte. En diciembre de 2016, la actriz declaró que había escrito un borrador para una posible continuación y que todo volvía a quedar en manos de Fey.Lo cierto es que 'Chicas pesadas' ya tuvo una secuela, titulada 'Chicas pesadas 2', producida en 2011 y hecha para televisión. Protagonizada por Meaghan Martin, se trataba de una película que no estaba relacionada con las tramas del filme original de 2004. La cinta fue destrozada por la crítica y el público tampoco la apoyó.De ahí, que la actriz, cuando se le pregunta por una posible secuela, recalque que solo la haría si volviesen todos los actores protagonistas de la cinta original.Dirigida por Mark Waters ('Ponte en mi lugar', 'Ojalá fuera cierto'), 'Chicas pesadas' estuvo protagonizada por Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried, Lizzy Caplan, Lacey Chabert, Jonathan Bennett, Daniel Franzese, Amy Poehler y Tina Fey.El filme se convirtió en una de las grandes sorpresas cinematográfico de 2004, logrando ser un éxito absoluto de taquilla, obtuvo 129 millones de dólares en todo el mundo y también se hizo un hueco entre la crítica, consiguiendo algunos muy buenos comentarios por parte de la prensa.

