Ciudad de México—Mariana Garza y Pablo Perroni confirmaron que están en proceso de divorcio, luego de 12 años de matrimonio.“El amor cambió, se transformó, regresamos a ser amigos después de todo lo que hemos sido”, dijo ayer Garza en conferencia de prensa.La pareja aclaró que tomó la decisión desde hace unos meses y que se lo compartieron a su hija María, de 10 años, quien recibió terapia, al igual que ellos, para enfrentarlo.“Son doce años de relación y cualquier persona que haya estado en una relación así de larga, con momentos muy difíciles, hay la necesidad de pedir ayuda.“En su momento la pedimos para saber qué íbamos a hacer y también cómo le daríamos la información a nuestra hija”, agregó la actriz.Sobre sus preferencias sexuales, Perroni aceptó que puede enamorarse de un hombre o de una mujer.“Yo no creo en las etiquetas. Yo soy un ser humano que me enamoro de otro ser humano, me he enamorado de un hombre y también de una mujer, me puedo volver a enamorar de quien sea.“Estamos en 2019, que estemos especulando, preguntándonos y apuntando dedos a estas alturas me parece muy triste porque hoy en día creo que está comprobado que la gente se enamora de la persona, de lo que es, de lo que representa”, sostuvo.Desde un inicio, la pareja ya conocía la orientación sexual de cada uno, sin embargo, comentaron que aún así se aferraron a un amor que se manifestó.“Desde que comenzó todo nos sorprendimos de que esto podía pasar. La situación era ésa y decidimos asumirla por el amor que nació entre los dos, aceptamos las consecuencias hasta el momento que durara, sabiendo que podían ser tres meses, dos años o lo que dure el amor.“Nosotros no consideramos que eso (la preferencia sexual) mancha la imagen de alguien, no debe de manchar la vida de nadie. Sean libres todos, soberanos, sean responsables y amen”, subrayó Garza.Aclararon que seguirán trabajando juntos para mantener vivo el Teatro Milán, en el que son socios, así como para continuar con la educación de su hija.“La convivencia entre nosotros es buena y así seguirá siempre, siendo socios, dueños de este teatro y padres de María”, dijo Perroni.