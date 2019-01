Los Ángeles— Bad Bunny, José Feliciano y Ozuna completan la lista de invitados estelares a la emisión del programa "Tonight Show" de Jimmy Fallon desde Puerto Rico, que como se anunció previamente incluirá también a Lin-Manuel Miranda.Fallon dijo el jueves que los músicos puertorriqueños lo acompañarán el martes 15 de enero. El chef y activista José Andrés también participará en el programa de NBC.Andrés encabezó una iniciativa para alimentar a los residentes de la isla tras el devastador Huracán María que afectó a Puerto Rico y Dominica en 2017.El programa busca destacar la cultura puertorriqueña, así como los retos que aún enfrenta la isla tras este desastre natural, incluyendo un costo de restauración estimado por el gobierno en más de 130 mil millones de dólares.“La reconstrucción de estas comunidades vibrantes y hermosas ha conllevado una tremenda cantidad de trabajo, pero todavía queda mucho por hacer y queremos seguir ayudando”, dijo Fallon.Miranda, quien nació en Nueva York y presentará su celebrado musical de Broadway "Hamilton" a partir del viernes en San Juan, tiene ascendencia puertorriqueña y solía viajar al territorio desde joven.En un comunicado Miranda dijo que aprecia que Fallon esté "rompiendo con el modelo tradicional de programa nocturno para celebrar la belleza y la cultura de Puerto Rico" y ayudando a promover el turismo.“Mi familia, junto con 'Hamilton', está dedicada a seguir ayudando en la lucha de Puerto Rico por prosperar y estamos agradecidos de poder contar con Jimmy y el equipo de amigos y socios del 'Tonight Show' en esta misión”, dijo Miranda.Miranda y el nuevo elenco de gira de "Hamilton" interpretarán la canción del musical "The Story of Tonight" en el programa.Bad Bunny dijo que los televidentes podrán ver que la isla aún está en recuperación, pero que no ha perdido su espíritu."Estamos felices, estamos bailando, tocando música, disfrutando de nuestra comida increíble porque 'Estamos Bien'", señaló Bunny haciendo referencia al título de uno de sus exitosos sencillos.Bunny interpretará su éxito "MÍA", mientras que Feliciano y Ozuna se sumarán para cantar "En mi viejo San Juan".Andrés tiene planeado hablar sobre los esfuerzos en Puerto Rico de World Central Kitchen, la organización sin fines de lucro que fundó y con la que trabaja para reactivar la economía gastronómica de la isla con becas y capacitación para pequeñas granjas.El episodio también incluirá un recorrido de Fallon por Puerto Rico para presentar los atractivos de la isla, incluyendo su “impresionante belleza” y actividades emocionantes, dijo NBC.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.