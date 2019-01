Llega batalla legendaria

Ciudad de México— Nacida en las páginas de un manga de Akira Toriyama hace 34 años, la historia de Dragon Ball dista mucho de ser una franquicia agotada. Las legiones de fans de Goku y Vegeta lo demuestran.‘Dragon Ball Super: Broly’, la vigésima cinta animada de la saga, un fenómeno de taquilla que tan sólo en Japón ha acumulado 30 millones de dólares, llega mañana a México con las voces originales en español.Orígenes de los guerreros saiyajin, el enemigo más poderoso que se haya visto hasta el momento, y una animación especial, supervisada por Naohiro Shintani, son ingredientes del filme de Tatsuya Nagamine.“Va a haber mucha acción, más que en las anteriores películas. Las secuencias son dinámicas. La animación, además, retoma los trazos clásicos, más cercanos a lo que fue Dragon Ball Z. Eso a los fans los va a enloquecer”, considera el actor René García, intérprete del orgulloso Vegeta.Saltando entre pasado y presente, la historia presenta al Planeta Vegeta, casa de la raza guerrera de los saiyajin, antes de ser destruido por su aparente aliado, el conquistador Freezer.Broly, un bebé con poder desmesurado, es enviado al exilio por el Rey Vegeta, temeroso de la amenaza que puede suponer para su heredero, el pequeño Príncipe Vegeta.Goku, por su parte, es mandado en una cápsula a la tierra por unos padres conscientes de que Freezer no es lo que aparenta.Años después, criado en odio y deseos de venganza por su padre Paragus, el Broly adulto reaparece.Así que los compañeros/rivales Goku y Vegeta harán frente el brutal enemigo, cuidándose de no morir en el intento y huir de las trampas del traicionero Freezer, quien aún trata de mover los hilos de los sucesos.“Broly es un poco diferente a los otros malos que ha habido en la franquicia. Es un saiyajin que es más humano, pero al mismo tiempo víctima de muchas cosas”, opina Ricardo Brust, quien da voz al villano.No es la primera vez que el bestial Broly aparece en las aventuras animadas de Dragon Ball.El llamado “Super Saiyajin Legendario” protagonizó tres películas de los 90, sin embargo, ninguna de ellas fue supervisada por Toriyama, así que fueron borradas del canon.A decir de Eduardo Garza, director del doblaje, el filme de Nagamine no sólo es el mejor de la época reciente de la franquicia, sino de todos los que se hayan hecho sobre el universo Dragon Ball.“Dragon Ball Super: Broly te toca en la emotividad. Toda esta parte que la gente conocía, pero nadie había visto, como la mamá de Goku, o cuando destruyen el planeta Vegeta. Eso mueve fibras muy fuertes”

