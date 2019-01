Cura estrés con redes sociales

Ciudad de México— Anne Hathaway alivia su estrés utilizando las redes sociales, informó Town & Country.La actriz, de 36 años, compartió en una entrevista para la revista su particular método con el que descarga la ansiedad que a veces siente por estar en una profesión que constantemente la pone bajo la critica pública.“Creo que contar con la habilidad de hacer algo en tus propios términos ha sido muy positivo para mí. Paradójicamente, estoy mucho más tranquila en este momento de mi vida porque puedo comunicarme directamente con la gente y de una forma mucho más clara y precisa. “Trato de utilizarlo con responsabilidad y cautela, sobre todo en lo que respecta a compartir cosas personales. Una vez publicado, no hay marcha atrás”, expresó Hathaway sobre Instagram, red social que utiliza no más de 15 minutos al día.La ganadora del Oscar, madre de un hijo que comparte con su marido Adam Shulman, también reveló que para deshacerse de los pensamientos negativos de otras personas hacia ella, escribe lo que siente y después lo quema.“Mi truco consiste en poner un cronómetro en el teléfono y colocar una vela encendida sobre la mesa. Abro un cuaderno y empiezo a escribir ahí todo aquello que me preocupa o me tiene inquieta.Me desahogo sobre todo lo que pueda pero luego no me molesto en leer nada de lo que he escrito. Y cuando suena la alarma, arranco la hoja y le prendo fuego, literalmente. Toda esa energía, esa angustia, esa rabia se transforman en ceniza”, explicó la actriz.