Toda una muñeca

Ciudad de México— Margot Robbie será convertida en Barbie en la cinta de Mattel.La película de acción real basada en la marca más importante del fabricante de juguetes estará protagonizada por Robbie de 28 años, quien fue nominada a un Premio de la Academia el año pasado por su papel en ‘Yo, Tonya’.Tras más de una década de intentos, Mattel logró concretar el proyecto fílmico que llevará a la pantalla grande a la célebre muñeca.El acuerdo se produce después de una serie de intentos fallidos de convertir la marca de casi 60 años en una franquicia cinematográfica, una estrategia que el rival Hasbro ha utilizado con ‘Transformers’ y ‘My Little Pony’ que le han permitido superar a Mattel en términos de ingresos.Mattel ha tenido dificultades para concretar los proyectos de Barbie, en 2017 se desechó la idea de que la comediante Amy Schumer protagonizara una película de la mítica muñeca.Sin embargo, cuando Ynon Kreiz, un veterano de Hollywood, se convirtió en el director ejecutivo de Mattel el año pasado, prometió crear más entretenimiento alrededor de la propiedad intelectual de Mattel."Mattel Films está camino a demostrar el enorme potencial de nuestra cartera de marcas", señaló Kreiz en un comunicado.La película, que no tiene una fecha de estreno, será una oportunidad para que Mattel siga actualizando la marca para lidiar con las preferencias de los padres.La empresa con sede en El Segundo, California, quiere contrarrestar las críticas de que Barbie promueve estereotipos negativos y presenta a las niñas imágenes de proporciones corporales imposibles.Mattel ha abordado esas quejas al lanzar muñecas con distinta anatomía, incluyendo curvas, reenfocar el contenido de las múltiples carreras de Barbie y ser una hermana mayor inteligente. Esto ha permitido a Barbie repuntar tras años de declive, pues la marca ha reportado cuatro trimestres consecutivos de ganancias en ingresos.Mattel Films, división creada el año pasado, y el estudio de entretenimiento LuckyChap de Robbie coproducirán la película. La distribución estará a cargo de Warner Bros.Margot Elise Robbie28 añosNació el 2 de julio de 1990Originaria de Dalby, AustraliaEstatura: 1.68 mts.Cónyuge: Tom AckerleyResidencia: Londres, Reino Unido- Desde su presentación en el Salón del Juguete de Nueva York, el 9 de marzo de 1959, se han vendido más de mil millones de la Barbie.- A pesar de la competencia, cada año se venden 58 millones de ejemplares de la muñeca Barbie en más de 150 países.- Es una marca tan conocida como Coca Cola y McDonald’s.- Barbie se convirtió en astronauta en 1965, cuatro años antes de que Neil Armstrong pisara la luna, y su primera versión afroamericana fue lanzada en 1968.- En la actualidad, 55 por ciento de las muñecas vendidas no tienen cabello rubio ni ojos azules.- Actualmente la muñeca es creada en una impresora 3D, luego se le pintan los rasgos faciales, se le coloca cabello y ropa. El proceso puede tardar entre 12 y 18 meses, antes de que una nueva Barbie abandone los talleres californianos para ser enviada a las plantas de Mattel en China e Indonesia para su fabricación en masa.- A sus 60 años, aunque se mantiene por siempre joven, no tiene hijos ni marido.

