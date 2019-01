Será una nueva historia

Ciudad de México—En ocasiones anteriores, los involucrados en la filmación de la secuela de la exitosa película de los 90s, adelantaron que esta no tendrá relación con la primera entrega.Parece que James también está buscando hacer una declaración más grande con el proyecto. El año pasado le dijo a Hollywood Reporter que los mensajes de empoderamiento en ‘Black Panther’ lo inspiraron a tomar más en serio la continuación de la continuación. Y aparte del mensaje original de la película para no renunciar a sus sueños, hay otros hilos que un director de pensamiento profundo como Nance podría desentrañar, especialmente considerando que los Monstars originales intentaban esclavizar a los Looney Tunes.Según Nance, había estado corriendo la voz de que quería dirigir la película mucho antes de que Ryan Coogler lo contactara oficialmente al respecto. “‘Space Jam’ es una oportunidad única porque LeBron James es el mejor jugador de básquetbol de la Tierra y una vez en una generación”, me explicó Nance.“Quienquiera que sea el mejor jugador de baloncesto de la próxima generación, es probable que no sea un gran actor”. Además, agregó: “Crecer como animador, alguien a quien le encanta dibujar, simplemente “Estoy muy entusiasmado por trabajar en el cañón, aprendiendo de una manera más profunda, trayendo lo que traigo desde el punto de vista de la innovación en los medios”.Nance ha sorprendido al público desde su primer largometraje, ‘An Oversimplification of Her Beauty’, que pasó de un proyecto sin presupuesto para una clase de cine de la Universidad de Nueva York a un gran éxito en el Festival de Cine de Sundance en 2011. Y su espectáculo nocturno Random Acts of Flyness es esencialmente un testimonio del potencial creativo ilimitado de una comunidad de artistas negros cuando se les dan los recursos para actualizar su propia visión.Nance comparte que no tuvo que hacer un carril para sí mismo en Hollywood. En su lugar, se centró en el talento y las historias de su comunidad hasta que apareció un carril. Ahora, con Nance al volante de un presupuesto estimado de 100 millones de dólares para ‘Space Jam 2’, no hay forma de saber qué tipo de fenómeno en capas y explosivamente negro recibiremos cuando regrese la franquicia.Con información de VICE.