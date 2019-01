Madrid—El reboot de ‘Hellboy’ es uno de los estrenos más esperados de 2019. Sin embargo, no llueve a gusto de todos, al menos para Ron Perlman. El actor que dio vida al Hellboy de Guillermo del Toro ya ha visto el tráiler de la nueva película y su reacción ha sido un tanto curiosa.El también actor de ‘Drive’ y ‘Pacific Rim’ ha compartido un extraño meme en su cuenta personal de Instagram, en el que muestra “sus sensaciones” del tráiler del reboot que dirige Neil Marshall. Se trata de una escena de la comedia ‘El reportero: La leyenda de Ron Burgundy’, dirigida en 2004 por Adam McKay, en la que el personaje de Steve Carell dice “Tú no eres, Ron”, en referencia a la sustitución de Ron Burgundy (Will Ferrell) por Veronica (Christina Applegate).La expresión de desconcierto de Carell, sin duda, parece mostrar las sensaciones que le ha producido a Perlman ver el tráiler del reboot que protagonizada David Harbour (‘Stranger Things’).Cabe recordar, que el actor declaró en noviembre de 2018 a Collider que aún seguía decepcionado por la cancelación de la tercera película que iba a dirigir Guillermo del Toro.“Sentí que le debíamos a los fans un cierre digno y hubo muchas personas involucradas, cada una con sus propios intereses, y no pudimos conseguirlo. Si me preguntan al respecto, la herida sigue abierta”.El reboot de ‘Hellboy’ se ha convertido en uno de los estrenos que más interés provoca de este 2019. Aunque no es un superhéroe de DC Comics o Marvel, su popularidad entre la comunidad fan es muy importante.Eso sí, el reboot parece que será más ambicioso que las películas de Del Toro, ya que se estrenará con una calificación R en Estados Unidos, la misma que ‘Deadpool’ o ‘Logan’, lo que permitirá a Neil Marshall y al equipo de guionistas –entre los que está Mike Mignola, creador del cómic– tener más libertad creativa, al poder darle un toque más adulto a un filme que, ya de por sí, tiene cierto toque oscuro. Ya el tráiler adelanta que se está ante una propuesta más arriesgada que, sin duda, ha ilusionado mucho a los fans.Dirigida por Neil Marshall, ‘Hellboy’ está protagonizada por David Harbour, Sasha Lane, Ian McShane, Milla Jovovich y Daniel Dae Kim.

