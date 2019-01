Hay Magneto para rato

Monterrey— Con Magneto, Alan, Toño, Mauri, Álex y Elías han volado hasta tocar el cielo por la fama que tuvieron cuando el grupo fue un ‘boom’, pero esta carrera no los deja de sorprender, por lo que no tienen fecha de caducidad.La agrupación inició su historia en 1983 y su primera etapa terminó en 1996. Aunque hubo un intento de volver, como XMagneto, fue en 2009 cuando el grupo regresó a la escena musical, pero en serio, y todos siguen implicados en nuevos proyectos para este año.“Para Magneto, esta carrera siempre nos ha dado muchas sorpresas toda la vida”, comentó Elías Cervantes. “Y no nos deja de sorprender lo que podemos hacer y lo que pueda venir”.Para agradecer tanto amor de sus fieles seguidores, se habla de buscar historias inéditas.“Lo que nos gustaría y nos encantaría hacer, porque el público lo pide, es un tema inédito”, dijo, en entrevista.“Ya lo hemos platicado los cinco y estamos en busca de un tema inédito. No sabemos si será un tema o un disco o 'featuring' (colaboración). Esperamos darles la sorpresa”.Para asombro de sus admiradoras, Magneto reapareció en la escena musical en 2009 y en 2016 se unió a otra boy band querida por las mexicanas, Mercurio, en una gira que, aparentemente, sería breve.“Cuando empezamos el proyecto de Magneto y Mercurio era inicialmente de 20 fechas. Hoy por hoy llevamos más de 100 fechas juntos a lo largo de tres años”, indicó el cantante.La agrupación forma parte ahora de la alineación del show ‘90’s Pop Tour’. "El haber estado solos Magneto y Mercurio, luego en la otra gira parecida al ‘90’s Pop Tour’ y ahora en el 90's, siempre nos ha sorprendido gratamente".De estas giras realizaron discos respectivamente.“Nuestra bandera hoy por hoy, nuestra prioridad es el ‘90’s Pop Tour’, y aquí estaremos hasta que el público quiera”, señaló Elías.Los intérpretes de éxitos como ‘Vuela, Vuela’, ‘40 Grados’ y ‘La Puerta del Colegio’ sonaron tremendo a finales de las décadas de los 80 y 90, incluso llegaron al cine con la cinta Cambiando el Destino, estrenada en 1992 y en la que abordaron sus aventuras con la fama.A pregunta expresa de si su historia daría para una serie, ahora que están de moda las bioseries, indicaron que todo puede pasar.“Puede ser una serie de los 90, todo puede pasar. La verdad es que la música nos lleva por ese camino que siempre nos ha sorprendido. Hemos sido muy bendecidos, el público nos ha recibido muy bien, nos quieren, nos adoran... Hay Magneto para rato”, declaró.

