Se presenta Spacey en tribunal por acusación de acoso

Massachusetts— Kevin Spacey arribó este lunes ante un tribunal de Massachusetts para enfrentar una acusación de que abusó sexualmente de un joven de 18 años, tras darle alcohol en un bar en Nantucket hace más de dos años.El actor ganador del Óscar fue demandado por abuso y agresión.Spacey dijo en documentos judiciales que planea declararse no culpable.Spacey intentó evitar comparecer en persona en la audiencia del turístico balneario de Nantucket, frente a la costa de Massachusetts, argumentando en los documentos judiciales que cree que su presencia amplificará la publicidad negativa que ya se ha generado en conexión con este caso.Más de 30 hombres afirman haber sido víctimas de insinuaciones sexuales no buscadas por parte de Spacey, de 59 años, quien se vio envuelto en una gran controversia después de que el actor Anthony Rapp lo acusó en octubre de 2017 de intentar seducirle en 1986, cuando tenía 14 años.Spacey, ganador del Oscar en 2000 por su papel en Belleza Americana, se disculpó por cualquier conducta inapropiada que pudiera haber tenido con Rapp.La polémica provocó su salida de House of Cards, serie de Netflix, así como de la película Todo el Dinero del Mundo.La acusación de Nantucket se conoció por vez primera en noviembre de 2017, por medio de la ex periodista Heather Unruh, quien dijo a reporteros que Spacey manoseó a su hijo adolescente el 7 de julio de 2016 en el restaurante Club Car, donde trabajaba como camarero.El hijo de Unruh dijo a la Policía que Spacey le invitó a varias rondas de cerveza y whisky y le dijo "emborrachémonos", según el texto de la denuncia.Spacey también preguntó al joven sobre su pene y describió el suyo, de acuerdo a los documentos judiciales.Mientras estaban cerca de un piano, Spacey manoseó al hijo de Unruh, según contó a los investigadores. El adolescente dijo a la Policía que envió un video del incidente a su novia, quien confirmó el hecho.

