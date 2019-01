Desenrollan Sandra Oh y Andy Samberg alfombra roja en Globos de Oro

Sandra Oh y Andy Samberg desenrollaron la alfombra roja de los Globos de Oro 2019 donde se entregarán las codiciadas estatuillas a lo mejor del entretenimiento en cine y televisión, publicó Excelsior."Es una gran alfombra roja, así que para desenrollarla lo intentamos dos veces, estuvimos haciendo algunas coreografías para que fuéramos los mejores en haber desenrollado esta alfombra”, comentaron los actores a medios de comunicación.Sandra Oh saltó a la fama mundial al interpretar a la "Dra. Cristina Yang" en la serie de televisión estadunidense “Grey's Anatomy” y por su participación en la serie dramática “Killing Eve”, en la que está nominada como “Mejor actriz de televisión (drama)” en esos premios."Creo que los productores querían traer algo diferente porque nunca había sido la presentadora de un calibre como esto”, comentó, debido a que es la primera vez que una persona con ascendencia asiática conduce los Globos de Oro.Los productores del evento opinaron al respecto que haber escogido a Sandra Oh y Andy Samberg para dirigir la premiación ha sido una gran decisión."La gente que los ha visto trabajar juntos, dicen que hacen un trabajo bien hecho, tienen una tremenda química”, externó el productor Barry Adelman."Ahora hay muchas estrellas que han nacido, tenemos gran diversidad de películas y actores, eso es lo que lo hace emocionante”, añadió a su vez Allen Shapiro, directivo de producción."No sabemos por qué nos llevamos tan bien, estamos muy emocionados por ello, no nos pasara nada malo en las premiaciones ya lidiaremos con todo, espero”, bromeó en su oportunidad Andy Samberg.

