Lista de ganadores de los Globos de Oro

Los Ángeles— A continuación la lista completa de ganadores de los Globos de Oro, en su 76ta edición, que se entregaron el domingo en Beverly Hills, California.—Mejor película de drama: ″Bohemian Rhapsody”.—Mejor película musical o de comedia: ″Green Book”.—Mejor director: Alfonso Cuarón, “Roma”.—Mejor actriz, drama: Glenn Close, “The Wife”.—Mejor actor, drama: Rami Malek, “Bohemian Rhapsody”.—Mejor actriz, musical o comedia: Olivia Colman, ″The Favourite”.—Mejor actor, musical o comedia: Christian Bale, “Vice”.—Mejor actriz de reparto: Regina King, “If Beale Street Could Talk”.—Mejor actor de reparto: Mahershala Ali, “Green Book”.—Mejor película en lengua extranjera: ″Roma” (México).—Mejor cinta animada: ″Spider-Man: Into the Spider-Verse”.—Mejor guion: Nick Vallelonga, Brian Currie y Peter Farrelly, “Green Book”.—Mejor música original: Justin Hurwitz, “First Man”.—Mejor canción original: “Shallow”, “A Star Is Born”.—Mejor serie de drama: “The Americans”.—Mejor actriz, serie de drama: Sandra Oh, “Killing Eve”.—Mejor actor, serie de drama: Richard Madden, “Bodyguard”.—Mejor serie de comedia o musical: ″The Kominsky Method”.—Mejor actriz, serie de comedia o musical: Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”.—Mejor actor, serie de comedia o musical: Michael Douglas, “The Kominsky Method”.—Mejor serie limitada o película hecha para TV: ″The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”.—Mejor actriz, serie limitada o película hecha para TV: Patricia Arquette, “Escape at Dannemora”.—Mejor actor, serie limitada o película hecha para TV: Darren Criss, “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”.—Mejor actriz de reparto, serie, serie limitada o película hecha para TV: Patricia Clarkson, “Sharp Objects”.—Mejor actor de reparto, serie, serie limitada o película hecha para TV: Ben Whishaw, “A Very English Scandal”.—Premio Cecil B. DeMille: Jeff Bridges.—Premio Carol Burnett: Carol Burnett.