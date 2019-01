Pide Soto no ser juzgado

Ciudad de México— Gabriel Soto pidió que ya no sea juzgado su amor ni el de ninguna otra persona.Luego de confirmar su noviazgo con Irina Baeva, con quien fue relacionado desde la separación de su esposa, Geraldine Bazán, en 2016, el actor de 'Mi Marido Tiene Más Familia' defendió su relación amorosa."Como seres humanos somos iguales, todos merecemos el mismo respeto, todos merecemos el mismo trato, todos somos almas de Dios."Nadie tiene derecho a juzgar a otra persona, mucho menos sin saber la realidad de cómo fueron las cosas, y hay que respetarnos, hay que dar un poco más de amor en este mundo, que es lo que hace falta", aseguró Soto, quien ayer disfrutó la partida de rosca con el elenco del melodrama.Tras meses de rumores sobre su romance, en los que la pareja negaba su relación, tanto Soto como Baeva presumieron su felicidad públicamente con una serie de imágenes que comenzaron a rondar en sus respectivas cuentas de Instagram desde la celebración de Año Nuevo, lo que desató algunos comentarios negativos. Muchos de ellos, siguiendo la línea que retrata a Baeva como la tercera en discordia.Pese a tales críticas, Soto augura un nuevo ciclo tanto en su vida como en la de su expareja, quien recientemente fue captada abrazándose con el argentino Santiago Ramundo en un viaje por la Riviera Maya."Cada quien ya está rehaciendo su vida, cada quien ya es muy feliz y lo más importante, siempre lo he dicho, es el bienestar de nuestras hijas. Deseo que ella sea muy feliz, deseo que encuentre toda la felicidad del mundo, eso va a traducirse en que mis hijas sean también felices; el hecho de que yo sea feliz le va a traducir felicidad a mis hijas."Estamos tranquilos y ahí están las pruebas: Irina está tranquila, yo estoy tranquilo, Geraldine está tranquila también con su relación y mis hijas también, y eso es lo importante, así que todo está bien", dijo Soto.Muestra del gozo en su vida, el intérprete también agradeció por interpretar a Neto, personaje de ‘Mi Marido Tiene Más Familia’ y con el que siente gran empatía."Es un personaje bien padre porque es luchón, su lema siempre es 'no hay problema'. El mío es 'no tires la toalla', como mi fundación."El chiste siempre es ir para adelante, luchar ante las adversidades de la vida, sobre todo, y lo más importante, y donde más me identifico, es que se desvive y se muere por sus hijos; todo lo que hace, lo hace por ellos", concluyó.

