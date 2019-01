Ciudad de México— El actor y director estadunidense Bradley Cooper convenció a Warner Bros para que contrataran a la cantante Lady Gaga para la película “Nace una estrella” (“A star is born”), que cuenta con cinco nominaciones a los Globos de Oro.Para lograr ese objetivo, Cooper mostró un video casero de los dos cantando “Midnight Special”, de la banda estadunidese Creedence Clearwater Revival.Por otro lado, el actor aseguró que Gaga lo convenció de cantar en vivo durante el rodaje del filme, pues ella odia ver a los actores haciendo “playback” en las películas.La cuarta versión producida en cine de “A star is born” lucha para ganarse las estatuillas en las ternas a Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Director y Mejor Canción Original.La dirección está a cargo de Bradley Cooper, también protagonista junto a Lady Gaga, ambos nominados a Mejor Actor y Mejor Actriz, respectivamenteLa primera vez que la vocalista vio la cinta terminada no paró de llorar desde la primera escena hasta el final.Varias canciones de “Nace una estrella” fueron compuestas por Lady Gaga y Mark Ronson, el famoso productor que descubrió a Amy Winehouse y escribió “Uptown Funk”.Bradley Cooper ha sido nominado cuatro veces a los Golden Globe y éste es su debut como director, quien señaló que su “look” en la película está inspirado en un concierto del grupo Metallica, que vio cuando tenía 16 años.Cooper comentó que soñaba con ser director antes que ser actor. El también escribió parte de "A Star Is Born".A pesar de que Clint Eastwood y Steven Spielberg estaban interesados en el proyecto, la persistencia de Cooper le valió su debut como director.Por su parte, Gaga ha sido nominada tres veces a los Globos de Oro y lo ganó por su labor en “American Horror Story: Hotel”.Lady Gaga interpreta a “Ally”, luego de quedar fuera del casting Beyoncé, Jennifer Lopez, Shakira, Demi Lovato, Selena Gomez, Kesha, Rihanna, y Janelle Monáe.Quedó tan pegada con su personaje que apenas terminó el rodaje tuvo que teñirse de rubia para “dejar ir” a “Ally”, con la que no tiene nada que ver en su vida real.Según Gaga, Barbra Streisand, quien interpretó a “Ally” en la versión de 1976 de “A star is born”, se acercó al set y conversó amablemente con el equipo sobre ese nuevo remake.La actriz y cantante es la única artista en lograr la canción número uno, el álbum número uno y el filme número uno al mismo tiempo en Gran Bretaña y Australia.

