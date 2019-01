Antes de ser cantante, Lady Gaga quería ser actriz

Ciudad de México— En su paso por la alfombra roja en la entrega de los Globos de Oro 2019 la cantante estadunidense Lady Gaga compartió que siempre quiso ser actriz, pero como le fue imposible hacerlo, empezó por la música.“Siempre quise ser actriz, era mi sueño de niña, pero me fue imposible hacerlo, así que comencé como músico”, declaró en una entrevista hecha por E! News.Asimismo, indicó que el gran éxito para interpretar su papel de “Ally” en “Nace una estrella” (“A star is born”) se debe al actor y director Bradley Cooper.“Nunca había estado en una película, así que no sabía que esperar, él me enseñó a estar presente en el set, al principio me desesperé porque no le entendía, pero él me enseñó mucho y aprendí grandes lecciones, es un gran director y actor”.Por otra parte, compartió que aprendió a crear un personaje.“Hay algo como la química. Estás creando un personaje, pero también te estas transformando en ese personaje, no sólo es saber qué hacer sino también lo que hay que decir”.Finalmente indicó que los Globos de Oro es una premiación que celebra el arte, de ahí que “yo creo que aquí todos somos ganadores”.“Nace una estrella” (“A star is born”) cuenta con cinco nominaciones a los Globos de Oro.