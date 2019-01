Dispuesta a enfrentar al 'monstruo'

Ciudad de México– “Johnny y yo nos referimos a su otra personalidad, la parte de él que está presente cuando me golpea... la llamamos ‘el monstruo’, y lo hemos llamado monstruo por muchos años”, dijo Amber Heard en un testimonio inédito en 2016 sobre su divorcio del actor Johnny Depp.La actriz fue interrogada por el abogado Blair Berk, empleado por su expareja, el 13 de agosto del 2016 en una oficina legal de Century City; la transcripción de 471 páginas de la conversación se dio a conocer hasta ahora por The Hollywood Reporter.“Yo estaba petrificada por el monstruo”, agregó la celebridad.El tabloide The Sun se encuentra en una batalla legal contra Depp, quien demandó al portal de noticias por difamación por un artículo de 2018 llamado “¿Cómo puede J. K. Rolling ser ‘genuinamente feliz’ por el casting de Johnny Depp en la cinta de ‘Animales Fantásticos’?”.El medio especializado podría utilizar la declaración de Heard para defenderse de las acusaciones del protagonista de ‘Piratas del Caribe’.En la nota se hizo referencia a la solicitud de Heard de una orden de restricción contra el intérprete, la cual se centra en un altercado que la pareja tuvo en su penthouse en Los Ángeles el 21 de mayo del 2016.La actriz afirmó que su expareja le arrojó su teléfono y la golpeó a la cara, además de que la tomó por el pelo y rompió varias cosas de cristal, dejando el suelo cubierto de vidrio; ella gritó por ayuda.Tillett Wright, amigo de Heard, había hablado por teléfono con la actriz antes de la pelea, por lo que al escuchar los alaridos de su allegada, llamó al 911 para pedir auxilio.En el escrito de The Sun se lee también que la famosa contó una historia detallada de incidentes de abuso doméstico, algunos de los cuales la llevaron a temer por su vida.Las celebridades han relatado diferentes versiones de su historia a la prensa; Depp negó de manera pública el otoño pasado haber abusado de Heard, y su abogado, Adam Waldman, dijo que tienen pruebas de que el actor fue lastimado gravemente por suex pareja, quien falsificó sus acusaciones de abuso.

