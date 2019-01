Transformada en estrella

Ciudad de México— A principios de diciembre, Hailee Steinfeld se levantó de la cama y tuiteó a sus seguidores: “Desperté sonriendo con emoción esta mañana”.¿Por qué no? Estaba por celebrar su cumpleaños 22 (el 11 de diciembre). La cinta animada ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’, en la que presta voz a Gwen Stacy, acababa de ser nominada a un Globo de Oro.Y lo mejor de todo: había pasado la semana yendo de Berlín a Londres y luego a Los Angeles, donde reside, para promover ‘Bumblebee’, la más reciente entrega de la franquicia Transformers. Y las críticas eran favorables.“He recibido muchísimo amor de los fans y hay momentos en los que eso de verdad me sorprende. Es una locura, nunca había sido parte de algo a esta escala, y ver la película por primera vez fue increíble”.‘Bumblebee’ no es una de las cintas de Michael Bay (aunque es uno de los productores). Dirigida por Travis Knight, la película rastrea los orígenes de Bumblebee en 1987, cuando el valiente Autobot se ha escondido de los malvados Decepticons en la forma de un vochito amarillo en un pueblo de California.Hailee, la primera protagonista femenina de la franquicia, no es la típica chica ‘Transformers’. En el papel de Charlie (solitaria, a punto de cumplir 18 años y en duelo por la muerte de su padre mientras intenta reparar un Corvette de 1959), su anatomía no es el centro de atención.En lugar de los escotes y los estómagos al aire, Charlie presume sus brazos y piernas torneados con camisetas sin mangas y shorts de mezclilla, un símbolo de fuerza, independencia y autoconfianza mientras acelera en la autopista y da pelea. De hecho, los únicos que se quitan la camiseta en Bumblebee son los chicos.Hailee también es una estrella pop en proceso, quien mostró su talento vocal en la segunda y tercera partes de ‘Notas Perfectas’, y el verano pasado abrió los conciertos de Katy Perry en Londres, Barcelona y Lisboa.¿Eras fan de Transformers?— Mi hermano mayor, Griffin, es corredor de autos y mecánico, así que mi conexión con las películas fue a través de él. Recuerdo haber visto la primera con él y me encantó que había algo para cada uno de nosotros en la historia... sentía que era algo entre nosotros.Los productores de la película han dicho que siempre pensaron en ti para interpretar a Charlie. ¿Aceptaste de inmediato?— Recuerdo que pensé: ‘Esto es algo que suena genial en el teléfono y luce genial sobre el papel’. Pero quería escarbar un poco más y ver de qué se trataba todo. Y en el momento en que supe que la iba a dirigir Travis Knight (‘Kubo and the Two Strings’) y que estaba haciendo algo totalmente diferente, me sentí intrigada.Olvidaba que era un filme de Transformers gracias a este personaje tan aterrizado, alrededor del cual se desarrolla todo. Pero hubo veces en las que pensé: ‘¿Va a funcionar? Porque me paso la mayor parte del tiempo hablándole a una pelota de tenis atada a un palo’. Estaba preocupada por mi bienestar y mi salud mental”.Otra diferencia es que el guion por primera vez corre a cargo de una mujer, Christina Hodson.Ella le dio voz a este personaje de una manera que nadie más podría haberlo hecho. Es un retrato honesto, auténtico, de lo que se siente ser una adolescente que está creciendo, sin importar en qué época, de dónde sea o la situación que está viviendo.Así que, conque pelotas de tenis...— Sip, la mayor parte del tiempo era esa pelota en un palo que medía unos 40 metros, que es la altura de un Autobot transformado. Otras veces eran pedazos de cinta.De cerca:- Hailee Puring Steinfeld nació el 11 de diciembre de 1996 en Tarzana, Los Angeles- Comenzó su carrera haciendo varios cortometrajes. Interpretó a Talia en ‘She’s a Fox’ (2009), el cual recibió varios premios.- A los 14 años debutó en un largometraje como Mattie Ross, una chica de granja que busca vengar a su padre en 'Temple de Acero', en la que compartió créditos con Jeff Bridges, Josh Brolin y Matt Damon.- Su actuación le valió una nominación al Óscar como Mejor Actriz de Reparto.- Ha participado en cintas como 'El Juego de Ender' (2013) 'El Brazalete Mágico' (2013) y 'Notas Perfectas' (2015), entre otras.- Su primer trabajo en el modelaje fue para Gap. Fue la imagen de la marca juvenil Miu Miu, en 2011.- Lanzó su sencillo ‘Starving’ en 2016, una colaboración con el dueto Grey y DJ Zedd. En México, la canción llegó al número uno de la lista Billboard Inglés Airplay.