Conquista las pasarelas

Ciudad de México— Pese a que el fracaso tocó varias veces a su puerta, la empresaria y cantante Dencia nunca perdió de vista sus metas y sueños, hasta que finalmente logró cristalizar todos sus objetivos.Actualmente diseña ropa para ella y otras celebridades, cuenta con una exitosa línea de cosméticos, es reina en su propia empresa, trabaja en obras filantrópicas y acaba de arrancar su carrera como cantante.Nacida en Camerún, de padres emprendedores en la industria de la computación, Reprudencia Sonkey comenzó a hacerse camino en la industria cuando acudió a las alfombras rojas de los Grammy y MTV Video Music Awards.Ahí vistió a estrellas como Nicki Minaj, Rihanna y Christina Milian. Además, ha aparecido como bailarina en varios videoclips de Lady Gaga, Chris Brown y 50 Cent.“Jamás me di por vencida y vaya que he superado adversidades. Cuando me mudé a Los Ángeles encontré mucho trato hostil, tuve muchas pérdidas e incluso terminé sin casa, como indigente y con poco dinero para comprar comida. Si no hubiera sido por la ayuda de mis papás, no sé qué habría pasado”.“Toqué muchas puertas, pedí muchas oportunidades y se tardaron en llegar. Lejos de desesperarme, me picaban el orgullo. A los que me rechazaban, en la mente o entre dientes, les contestaba: ‘ya lo verás’. Y ahora puedo sentirme libre y capaz de conquistar al mundo”, comentó vía telefónica.Hace unos meses, la empresaria de 30 años sacó en plataformas digitales su sencillo ‘Sweet Life’, el cual le da fuerza a su carrera como intérprete, luego de editar su disco debut, ‘Rebirth, Queen of Matamba’.“Tenía una opción más sencilla de vida, que era dedicarme al negocio familiar, pero mis padres me impulsaron y yo quise seguir mi propio camino. Ahora soy una emprendedora, he podido hacer mi propio nombre y tengo mi empresa en Los Ángeles”.“Puedo decirte que hay un gran número de mexicanas que trabajan conmigo, gente muy talentosa: Martha, Cristina, Ana, Mirabelle y Joely”, detalló la egresada del Fashion Institute of Design and Merchandising de California.Con una mezcla de beats africanos, toques latinos y un poco de urbano, Dencia creó su sello musical, con el que desea venir a México, donde también espera realizar un desfile con sus creaciones."Amo esta conjunción de diseño de ropa y música. ¡Ambas me encantan! Me encantaría ir a cantar mis canciones, me apasiona el estilo que estoy presentando, y sería muy agradable poder montar un desfile allá".