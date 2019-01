Ciudad de México— Luego de tres temporadas de encarnar a Robb Stark en ‘Game of Thrones’, Richard Madden pensó que sabía una o un par de cosas sobre los blockbusters de televisión. Entonces apareció el thriller británico ‘Guardaespaldas’ (Bodyguard) y le voló la mente.Escrita por Jed Mercurio (Line of Duty), en la serie Madden interpreta a David Budd, un veterano de la Guerra en Afganistán con trastorno por estrés postraumático (PTSD por sus siglas en inglés) asignado para proteger a la secretaria de Estado Julia Montague (Keeley Hawes), de quien aborrece su uso de la fuerza para hacer política, pero cuyo gélido atractivo no puede resistir.Cuando el show estrenó en agosto, los números fueron asombrosos: de acuerdo con la BBC, 41 millones (y contando) de personas vieron los seis episodios, convirtiéndose en el drama más visto desde ‘Downton Abbey’.En octubre llegó a Netflix y mucha más gente la vio, lo que derivó en la nominación al Globo de Oro para Madden y para el programa en la categoría de Mejor Drama de Televisión.“La gente me pregunta si sabía que le iría tan bien, y no, no tenía ni una pista porque se trataba de un hombre que sobrevivía a un tiroteo bastante agotador”, dijo Madden.“Pensar que a este pequeño show británico, en el que todos trabajamos tan duro, ha tenido tal impacto es un poco abrumador para mí. Creo que una de cada cuatro personas en Gran Bretaña lo vieron, lo que es una locura”.La serie también afianzó a Madden, un escocés de 32 años, como material protagónico y lo posicionó como la primera opción para reemplazar a Daniel Craig como el próximo James Bond. Pero sí él sabe algo del tema, no lo dirá.Esos ratings ¿cuál fue la fórmula mágica (de Guardaespaldas)?Ojalá la supiera porque así la volvería a hacer para todos mis demás trabajos.Creo que tiene que ver con esta zona gris que todos experimentamos, con la ambigüedad de la moral. A veces, la línea entre quién es el malo y quien es el bueno puede ser muy clara, pero aquí sobrepasamos ambas y jugamos con la percepción de la audiencia.Seguramente habrá una segunda temporada.

