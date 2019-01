Triunfa con su esencia

Con una íntima pieza de su infancia en México contada a gran escala, Alfonso Cuarón aspira hoy a tres Globos de Oro en las categorías de Mejor Director, Mejor Película Extranjera y Mejor Guion por su trabajo en la película ‘Roma’.El cineasta, de 57 años, competirá esta noche en la septuagésima sexta entrega de los premios como el séptimo director mexicano en figurar en el apartado de Mejor Película Extranjera o de Lengua No Inglesa, con la posibilidad de ser el segundo en ganar.‘Roma’ es la décima producción mexicana en ser nominada a la estatuilla que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. La primera y única ganadora mexicana –en 1958– fue ‘Tizoc: Amor Indio’, de Ismael Rodríguez.“La película se enfoca en la vida de Cleo, quien es una empleada doméstica en una casa”, dijo Cuarón a Reuters mientras promovía el filme en noviembre del año pasado en Londres, y agregó: “pero realmente es la historia de uno de los seres que más quiero. Una de las mujeres que me criaron”.Ambientada en la década de los setenta, y cuyo nombre se refiere a una colonia de la Ciudad de México, la película en español y mixteco, en blanco y negro, trata sobre las mujeres que ayudaron en la crianza de Cuarón.En el apartado de Mejor Director el cineasta mexicano compite contra Bradley Cooper, Peter Farrelly, Spike Lee y Adam McKayen; en la categoría de Mejor Película Extranjera contra las cintas ‘Capernaum’ (Líbano), ‘Girl’ (Bélgica), ‘Never Look Away’ (Alemania) y ‘Shoplifters’ (Japón); y en Mejor Guion contra Deborah Davis y Tony McNamara, Barry Jenkins, Adam McKay y Nick Vallelonga, Brian Currie y Peter Farrelly.De ganar, Cuarón obtendría su primera estatuilla como Mejor Película Extranjera tras haber aspirado por primera vez en 2002 con el filme ‘Y tu mamá también’, igualando a los directores Ismael Rodríguez y Alejandro G. Iñárritu, quienes también han competido por el Globo en esa categoría, en dos ocasiones.Cine a la mexicanaAunque las producciones nacionales no han tenido éxito como Mejor Película Extranjera en los Globos de Oro, en los últimos años el trabajo de los directores como Cuarón, Iñárritu y Guillermo del Toro ha destacado en la industria fílmica.Cuarón ya se alzó con un Globo y un Oscar como Mejor Director por ‘Gravedad’ –en 2014– y, tan sólo en los últimos meses de 2018 y en los primeros días de enero, con ‘Roma’ ha ganado un León de Oro en el Festival de Cine de Venecia y tres galardones de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine (NSFC por sus siglas en inglés): Mejor Película Extranjera, Mejor Director y Mejor Fotografía, por mencionar algunos.Iñárritu obtuvo varias nominaciones y galardones en los Premios Oscar por ‘Babel’, ‘Birdman’ y ‘El Renacido’, con el cual obtuvo su último premio como Mejor Director –en 2016–; y ha ganado dos Globos, uno por Mejor Guion y Mejor Director, por ‘Birdman’ (2015) y ‘El Renacido’ (2016) respectivamente.Mientras que el director de ‘El Laberinto del Fauno’, Guillermo Del Toro, se llevó la estatuilla por Mejor Película y Mejor Dirección el año pasado por ‘La Forma del Agua’, también en los premios de La Academia, y Mejor Dirección en los Globos de Oro.Gala llenade sorpresasLa septuagésima sexta entrega de los Golden Globes, considerados la antesala a los Oscar, se emitirá hoy, en vivo, a través de TNT a partir de las seis de la tarde.Esta edición será conducida por Sandra Oh y Andy Samberg, y se llevará a cabo en el Beverly Hilton de Los Angeles.‘Vice’, ‘A Star Is Born’ y ‘Roma’ son algunas de las películas que compiten con más nominaciones para los galardones que premian a lo mejor del cine y la televisión.Lady Gaga podría recibir su primer premio como Mejor Actriz y Christian Bale podría llevarse el Golden Globe como Mejor Actor por su actuación como Dick Cheney en ‘Vice’.Muchas sorpresas se esperan en la gala, en donde por ejemplo figuran en la terna a Mejor Película de Drama: ‘Black Panther’, ‘Blackkklansman’, ‘Bohemian Rhapsody’, ‘A Star Is Born’ y ‘If Beale Street Could Talk’.La ceremonia también será transmitida en vivo a través de la cuenta de Facebook de los Golden Globes.Golden Globes• Hoy, domingo6 de enero• A través de TNT o de la página de Facebook de los Golden Globes• 6:00 p.m.