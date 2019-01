Los Ángeles— Alfonso Cuarón fue galardonado este jueves con el Premio Visionario Sonny Bono, durante la inauguración del Festival Internacional de Cine de Palm Springs.El galardón lleva el nombre del fundador del festival y exalcalde de Palm Springs, y se otorga a los cineastas que rompen los límites en su trabajo.El cineasta mexicano recibió el reconocimiento gracias a 'Roma', su más reciente trabajo, que ha descrito como el más personal y que se estrenó en Netflix en diciembre pasado.Durante gala del Festival Bradley Cooper recibió el honor al director del año y al recibir el premio se emocionó casi hasta las lágrimas mientras le agradecía al coprotagonista Sam Elliott por su fe ciega."Esto es solo un testimonio de que si crees en algo con tanta fuerza y estás dispuesto a trabajar incansablemente, puedes conseguir a artistas maravillosos como Sam Elliott", dijo el director debutante.La estrella de ¿Puedes Perdonarme?, Melissa McCarthy, y la de La Favorita, Olivia Colman, contuvieron ambas las lágrimas al hablar de sus respectivos esposos en el escenario.Spike Lee, galardonado con un premio a la trayectoria, recordó sus ambiciones tempranas tras ser presentado por los astros de su película, El Infiltrado del KKKlan, John David Washington y Adam Driver."Mientras crecía en una escuela pública en Brooklyn, me sentaba al fondo del salón de clases", dijo. "No tomaba apuntes. Solo practicaba mi autógrafo. No sé por qué, pero sabía que algún día estaría firmando autógrafos. Así que esto del cine, de ser cineasta, pienso que yo no elegí el cine. El cine me eligió a mí".Emily Blunt encomió a su director de El Regreso de Mary Poppins, Rob Marshall."Si lo que Mary Poppins hace por la gente es venir e infundir un sentido de asombro y esperanza y alegría, entonces, tú eres nuestro Manny Poppins, por siempre y para siempre", dijo la actriz.Colman hizo una de las pocas alusiones de la noche a la política. Llamó a la reina Ana, su personaje en La Favorita, alguien en quien reside toda la locura, frustración, confusión e inestabilidad de una persona poderosa no apta para su trabajo.Green Book, ubicada en la década de 1950 e inspirada en una historia de la vida real, recibió el Premio Vanguard en el evento.En la alfombra roja, su astro Viggo Mortensen calificó reportes de medios recientes que cuestionaban la exactitud histórica del filme como extremadamente injustos.Los agasajados en la cena de gala coincidirán en próximas entregas de premios. Todos los ganadores individuales de este jueves también están nominados a los Globos de Oro, que se entregan el domingo en Beverly Hills.

