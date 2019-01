Monterrey— En la espera de su primer hijo hombre, David Bisbal está más que emocionado de cara a un 2019 que le pinta prometedor en los diferentes escenarios de su vida.El artista, quien está casado con la actriz y modelo venezolana Rosanna Zanetti, tiene muchos planes en lo profesional, como llevar su música a diferentes ciudades del mundo y seguir creando duetos interesantes en la música."Estoy muy contento, ¡imagínate!, a parte de los conciertos, también ¡voy a ser papá!, ¡estoy muy feliz!, contento, con este nuevo integrante de la familia", expresó el cantante almeriense emocionado al hablar del embarazo de más de cinco meses y medio de su mujer."Va a ser un niño, así que, imagínate... Ya tengo una hija, y ahora con un niño, estamos todos súper ilusionados en casa", agregó el español en entrevista telefónica.Bisbal, de 39 años, se unió en matrimonio a Zanetti el 2 de julio pasado en Ayllón, un pueblo de la provincia de Segovia en España, a donde acudió un grupo pequeño de invitados, entre ellos su hija Ella.En cuanto a los planes anunció que será en los primeros meses de este año que se dé la noticia de otro dueto con un artista nacional."Mira, vamos a seguir con colaboraciones, estoy que me muerdo la lengua porque, no sé si va a suceder o no, pero si sucede, es muy probable que a principios de este año tenga una colaboración con un artista de México", informó Bisbal."Eso me da muchísima felicidad, porque te tengo que decir que México ha sido el país en el cual yo he colaborado con gran cantidad de artistas, desde Christian Nodal, Espinoza Paz, con duetos que hice al principio con Pedro Fernández, Alicia Villarreal, después El Buki y Juan Gabriel", contó.El interprete dijo hará una balanza de las canciones que presentará próximamente, en las que buscará, como todos, colocar éxitos, pero también cantar historias que provoquen un placer personal."Tú sabes que hoy en día es importante hacer canciones para la radio y todas los plataformas de streaming que tenemos, pero también me gusta dedicarle tiempo a temas que quizá no serán el hit, pero sí se disfruta, como las baladas que es un género no tan radial actualmente".El cantante, quien celebró junto a su esposa la fiesta de Fin de Año en San Sebastian, España, ha realizado duetos con artistas como Miley Cyrus, Rihanna, Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra, Luis Fonsi, Raphael, Juan Gabriel, Armado Manzanero y Plácido Domingo.La mezcla de su rumba latina con la música urbana se dio en el tema "A Partir de Hoy" grabado con Sebastián Yatra, que tiene más de 190 millones de reproducciones en el canal de YouTube."Con Greeicy Rendón grabamos 'Perdón', de rumba latina", agregó Bisbal. Su tema fue estrenado en septiembre pasado.La intención es ir el alternando con artistas de diferentes géneros, aseguró el cantante, quien a finales del año pasado grabó con La Banda El Recodo, "Gracias por tu Amor", dentro del regional mexicano.Pero no sólo con figuras del canto ha hecho una buena amistad, también ha compartido grandes momentos con su compatriota, Antonio Banderas."Yo he hablado muchas veces con él; últimamente hemos coincidido en su tierra, en Marbella, Málaga, y en algún día sí me gustaría muchísimo trabajar con él de una manera no profesional, porque ya hemos cantado juntos", comentó.Fue en agosto pasado cuando Banderas y Bisbal se encontraron y hasta compartieron micrófono en un evento a beneficio en Marbella, organizado por el actor.Después de las fiestas, el cantante vacaciona en San Sebastian donde esta semana se encontró con el también intérprete español Alex Ubago.En febrero realizará un tour por Estados Unidos con el que visitará nueve ciudades.