Nuevos retos

Monterrey—El 30 de diciembre Alfonso Herrera se despidió del profesor Keating, personaje central de la obra ‘La Sociedad de los Poetas Muertos’ y recibe el 2019 con un puño de nuevos proyectos que lo tendrán ocupado durante el año.Este mes filmará una película en México y en febrero se trasladará junto a su esposa e hijo a Nueva Orleans para iniciar las grabaciones de la versión estadounidense de la serie ‘La Reina del Sur’, historia que en Latinoamérica encumbró la carrera de Kate del Castillo.Después de trabajar en la serie, el actor de 35 años volverá a su patria para filmar una nueva cinta.Con todo lo anterior, queda claro que la carrera del mexicano va en ascenso, sin olvidar su protagónico en la serie para FOX, ‘El Exorcista’ y su participación en ‘Sens8’ de las hermanas Wachowski."Ha sido un proceso de mucho trabajo, me siento muy afortunado de estar en esos proyectos y poder dar algo de mí en cada uno", comentó el actor.Hablar de lo que ha hecho y de lo que vendrá no es un tema que lo deslumbre, al contario, Poncho se mantiene ecuánime y con los pies en la tierra respecto al futuro de su carrera.Y es que más allá de ser un actor ambicioso, se concentra en trabajar."Realmente yo soy alguien que busca personajes que me saquen de mi zona de confort, historias en las que pueda señalar algo en lo que estoy o no de acuerdo."No estoy tratando de aleccionar a nadie, estoy tratando de ser coherente con lo que a mí me gusta, con los personajes que quiero elegir, con las historias que quiero contar, que me apetecen contar, obviamente tiene mucho que ver con lo que estoy de acuerdo o quizás no estoy de acuerdo, pero mi labor no es aleccionar a nadie".Si algo tiene que agradecer, comentó, es a quienes lo han considerado para sus proyectos."Lo que yo realmente quiero es trabajar, quiero seguir trabajando", reiteró.Fueron los productores de ‘El Exorcista’, quienes lo recomendaron para sumarse al elenco de ‘La Reina del Sur’, donde Poncho será un hombre cercano a la protagonista.Las grabaciones, contó, inicialmente se llevarían a cabo en Dallas, pero por cuestiones de producción cambió sus locaciones a Nueva Orleans."Algo que yo rescato de la serie es la importancia de estos personajes femeninos tan potentes, que tiene un empoderamiento y que inspira a mujeres que crecieron en ambientes hostiles y han tenido que salir adelante, es un poco peculiar, pero la historia es muy interesante", expresó.Otro de los proyectos en los que participó este año fue en la tercera temporada de la serie ‘Sitiados’, para FOX.La historia que se filmó en Veracruz cuenta con actores como Juan Manuel Bernal y Cassandra Sánchez Navarro."También hice la sexta temporada de ‘La Ciencia de lo Absurdo’ y acabo de hacer un doblaje para una animación japonesa que se llama ‘Baki’".Apasionado del futbol, el actor tiene claro que su carrera es muy cambiante, por eso nada lo da por sentado."Te puedo decir que el 2018 fue un año maravilloso porque me dio la posibilidad de regresar a México, de volver a trabajar en teatro (‘La Sociedad...’)".Aunque su trabajo es muy importante, en realidad su prioridad es su familia."Ser papá (de Daniel) me hace muy feliz, es algo maravilloso, siempre lo he hecho, no solamente para mí, sino para toda mi familia".Llamarlo con el título de "primer actor" no lo emociona, pero sí lo hace reflexionar."Yo me siento igual, con las mismas ganas de seguir aprendiendo y seguir trabajando, me siento exactamente igual".