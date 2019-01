Reconsidera el Oscar

Ciudad de México– Ellen DeGeneres, la reconocida presentadora de TV sirvió de pacificadora entre el comediante Kevin Hart y la Academia, y le dio una hora completa en su programa para hablar de su película ‘The Upside’, además de abordar su decisión de dejar de ser presentador de los Oscar del 2019. Hablando sin interrupción durante casi seis minutos, Hart le dijo que era irreal ser invitado a presentar la entrega de premios en vivo el próximo 24 de febrero.“Hay muchos objetivos que tengo en mi tablero de visión. Hay tantas cosas que quiero hacer que las compruebo a medida que se hacen, y el Oscar estaba arriba. El Oscar era uno de los máximos más altos. He sido parte de un montón de afroamericanos que han podido hacerlo; yo habría sido el cuarto. Así que, cuando lo obtuve, celebré el momento ‘¡Oh, Dios mío! ¡No puedo creer que haya sucedido!’, y luego, a la mañana siguiente, después de un día lleno de felicitaciones y celebraciones, recibí una avalancha en las redes sociales de mi pasado que volvía a aparecer. Literalmente, a la mañana siguiente. Ni siquiera las 24 horas para brillar en la gloria de ‘Kevin Hart presentará los Oscar de este año’”, se quejó el cómico. “Cuando sucedió, lo primero que pensé fue: ‘Lo voy a ignorar. Lo voy a ignorar porque tiene 10 años. Esto es algo que he tratado. He hablado de esto. ¡Esto no nuevo! Lo he abordado. Me he disculpado por ello. No voy a prestarle atención”.Hart se refería a comentarios homofóbicos que hizo hace años durante sus rutinas de comedia y que hicieron que renunciara al rol al que había sido asignado para los premios de la Academia.“Sé que no tengo un hueso homofóbico en mi cuerpo. Sé que lo he abordado. Sé que me he disculpado. Sé que dentro de mis disculpas he tardado 10 años en hacer que mis disculpas funcionen. Todavía no he regresado a esa versión inmadura del comediante que alguna vez fui. Cambié. Soy un hombre adulto. Soy culto”, dijo Hart. “Miré la vida a través de una lente diferente, y debido a eso, la vivo de una manera diferente”.“Así que ahora estoy un poco molesto porque estos 10 años solo se están ignorando. Se están pasando por alto. Nadie está diciendo: ‘Chicos, esto fue hace 10 años’. No hay titulares que digan: ‘Hace 10 años, se disculpó’. Nadie está buscando las disculpas. Nadie está encontrando las imágenes de donde tuve que dirigirme. Tuve que hacerlo cuando hice la promoción Get Hard con Will Ferrell por mi broma que tenía sobre mi hijo; tuve que abordar esos tweets en 2012”.DeGeneres luego reveló que realmente presionó a Hart para que aún fuera a la ceremonia.“Me llamaste justo cuando sucedió y me dijiste: ‘Voy a hablarte al respecto. No voy a decir nada’ hasta que esté en tu programa ‘’, dijo.” Llamé a la Academia hoy porque realmente quiero que seas el anfitrión de los Oscars. Estaba tan emocionada cuando escuché que te lo pidieron. Pensé que era una cosa increíble y lo importante que era. Así que, los llamé. Les dije: ‘Kevin está en marcha. No tengo idea si él quiere volver y ser anfitrión’ y ellos respondieron ‘Queremos que sea el anfitrión. Sentimos que tal vez no lo entendieron bien o que se manejó mal o que dijimos algo incorrecto, pero queremos que él sea el anfitrión’. La Academia está diciendo: ‘¿Qué podemos hacer para que esto suceda?’. Queremos verte a en el escenario siendo el anfitrión de los premios Oscar".Aunque estaba agradecido, Kevin Hart no se convencía tan fácilmente."Hay un otro lado", dijo. "Por mi parte, abiertamente digo: 'Me equivoco con mis palabras pasadas'. Lo dije. Lo entiendo. Lo sé. Mis hijos saben cuando su papá se equivoca, estoy enfrente porque quiero ser un ejemplo, para que sepan qué hacer. En este caso, es difícil para yo, porque fue un ataque. Esto no fue un accidente. Esto no fue una coincidencia. No fue una coincidencia que el día después de que recibí el trabajo que los tweets simplemente manifestaron de alguna manera desde 2008. Tengo más de 40.000 tweets. ¿Pasar por 40.000 tweets para volver al 2008? Eso es un ataque”.Haciendo una súplica final para que reconsidere, DeGeneres le dijo a Hart: “No pueden destruirte, porque tienes demasiado talento. Nadie puede hacer eso. Y para que te detengan de tu sueño, de lo que querías hacer. Por lo que tienes derecho a hacer y por lo que deberías estar haciendo, es por eso que no han encontrado otro anfitrión. Creo que esperaban secretamente que regresaras, y rezo para que esto suceda”. Siguió: “Como persona gay... Soy sensible a todo eso. Y te hablé de esto. Y ya has expresado que no se está educando sobre el tema, sin darme cuenta de lo peligrosas que son esas palabras, sin darte cuenta de cuántos niños son asesinados por ser homosexuales o maltratados todos los días. Has crecido. Te has disculpado. Te estás disculpando de nuevo ahora mismo. Ya lo hiciste. No dejes que esa gente gane anfitrión de los Oscar”.Al final, Hart prometió que consideraría la idea. “Pusiste muchas cosas en mi mente. Sé dónde está nuestra relación, así que al salir de aquí, te prometo que estoy evaluando esta conversación. Esta es una conversación que necesitaba tener.