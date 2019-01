Invitan a su mundo

Los Angeles— Usualmente, diversos miembros de la comunidad LGBTTTIQA tienen sus centros de reuniones, como los bares gay, pero los bisexuales no tienen tantos escaparates tan especializados, cuenta Courtney Act. Por eso, en ‘The Bi Life’ ven por sus intereses.En el programa que se estrena el viernes 11 de enero por E!, (9:00 p.m.), la famosa drag queen australiana agrupa a nueve personas bisexuales en una villa barcelonesa, en donde, lejos de ser exclusivos entre sí, conviven y tienen citas con personas ajenas al reality show. Ahí es donde empieza la historia.“En el primer episodio, una de nuestras chicas, Daisie, tiene una cita con un chico australiano llamado Adam, y cuando dice que ella es bisexual, Adam es como ¡’oh, sí, bisexual! Sí, si quieres traer a otra mujer a la habitación, ¡eso está bien para mí!’.“Y ella dice: ‘No, no es de eso de lo que estoy hablando, Adam’. Y puedes ver ese tipo de momentos, como ‘bueno, ¡pero es como un ‘Dawson’s Creek’ bisexual en Barcelona!’. ¿Sabes lo que quiero decir?”, explica.Shane Gilberto Jenek, que es el verdadero nombre de Courtney Act, fue finalista en la competencia ‘RuPaul’s Drag Race’, participó en Celebrity Big Brother UK y, además, es cantante de pop.En esta producción funge como anfitriona de los protagonistas, todos británicos: Carmen Clarke, Daisie Thilwind, Irene Ellis, Kyle McGovern, Leonnie Cavill, Mariella Amodeo, Matt Brindley, Michael Gunning y Ryan Cleary.“En cualquier momento puedes contar una historia extraña en la televisión convencional, o cualquier historia menor, pero E! -quiero decir, el hogar de las Kardashian- no es una cámara que intelectualice estos conceptos en la BBC, en la radio, en un podcast o en un blog.“E! es realmente el epicentro de la cultura pop. Y fue realmente emocionante al instante y luego me asusté mucho, porque es el tipo de cosas, perdón por mi ‘RuPaul-ism’, que no quieres estropear. Quieres contar la historia con integridad y también quieres que sea entretenida, y así es”.Courtney Act comenta que en este programa hay un balance entre entretenimiento y contenido interesante, ya que el espectador apreciará que una persona bisexual, aunque se sienta atraída por ambos sexos, puede ser “monosexual”.“Pienso que uno de los conceptos erróneos es que las personas ‘bi’ se sienten atraídas por hombres y mujeres de igual manera, tal vez incluso al mismo tiempo. Pero, en realidad, ser ‘bi’ simplemente significa que te atraen las personas de tu mismo género y de diferentes géneros; no necesariamente de la misma manera, no necesariamente en el mismo grado o no necesariamente al mismo tiempo.“Creo que cuando sales con un solo sexo no te atrae el cincuenta por ciento de la población, supongo que es potencial, pero te atrae la gente por la que te sientes atraído y, de alguna manera, lo haces así”, precisa el entrevistado.Courtney Act externó su deseo de que ‘The Bi Life’ aumente las posibilidades de visibilidad para la comunidad LGBTTTIQA en el mundo pop y de entretenimiento, con figuras clave en su difusión, como Caitlyn Jenner, Laverne Cox, Chaz Bono, Ellen DeGeneres y más nombres que han hecho sus propias aportaciones.