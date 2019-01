Sombra del narco persigue a Alfredito Olivas

Ciudad de México.- No sólo por exaltar la vida de los capos del narcotráfico en sus canciones, sino también por los supuestos nexos de su padre, Alfredo, con grupos delictivo, al intérprete Alfredito Olivas lo persigue la sombra del crimen organizado, publicó El Universal.El artista y su empresa que lo representa se mantienen en silencio luego de los dos intentos de asesinato que sufrió su progenitor en Zapopan, en diciembre pasado, y de las narcomantas que aparecieron acusándolo de ser responsable de la violencia suscitada en el municipio de Ciudad Obregón y zonas cercanas.En el caso del atentado contra la vida de Alfredo Olivas, la Fiscalía General de Jalisco (FGE) aclaró que fue la propia familia la que alteró la escena del crimen y se negó a cooperar para dar con los responsables.Además, en el mensaje colgado en un puente peatonal en en la colonia El Campanario, en avenida López Mateos, a la altura del cruce con Agua Marina, en el municipio de Zapopan, se identifica al padre como 'El Chapo Alfredo'.En el texto sostienen que las personas fallecidas en el enfrentamiento contra los hombres armados eran sicarios a su servicio y no eran escoltas como trato de manejarse.Advierten que Alfredo se está refugiando en Jalisco y dejan entrever que no descansarán hasta asesinarlo.Pero muchos no olvidan la ocasión en que 'Alfredito' Olivas fue baleada en un show en la ciudad de Hidalgo de Parral, Chihuahua.Mientras cantaba su éxito 'Así es esto' de pronto se escucharon varias detonaciones y cayó al suelo. Los asistentes reaccionaron, y lo primero que hacen es resguardarse de las balas.Las autoridades sostuvieron que el responsable de la agresión fue un hombre que se puso celoso del cantante y cansado de escuchar los piropos que Olivas le lanzó a su novia, lo quiso callar matándolo.Pero con las nuevas evidencias, salen a relucir motivos de que se trató de un ajuste de cuentas fallido de los rivales de su padre.Los propios asistentes al evento afirmaron que la sede del concierto estaba resguardada por decenas de agentes ministeriales y se les hizo raro la facilidad con la que las personas armadas pudieran ingresaron al recinto.

