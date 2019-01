Ciudad de México— De la mano de Julión Álvarez, Hansen Flores se ha ido posicionando en la escena grupera. El joven oriundo del municipio de Zapotlanejo fue alumno del chiapaneco en el concurso de canto ‘La Voz... México’, en 2014.Desde entonces los artistas se hicieron amigos hasta el punto de grabar a dueto ‘Fino, pero Sordo’ y realizar una gira por casi todo México.La melodía forma parte de ‘Brindemos Por Tu Adiós’ (2017), disco debut del también compositor de 28 años."Una vez que tuve listo el material lo primero que hice fue mostrárselo a Julión. Le gustó mucho 'Fino, pero Sordo' y me propuso grabarla juntos, pensé que era broma, pero vi que no cuando puso fecha para hacerlo", relató."Eso fue en noviembre del 2017 y después me jaló para estar en varios de sus shows en México. Fueron como seis meses los que lo acompañé en los escenarios".Hansen asegura que ha seguido al pie de la letra los consejos de su colega para consolidarse en la industria artística."Julión sigue siendo mi coach, pero ahora en la vida real. Nos hicimos muy amigos y también confía mucho en lo que hago", expresó."Un día le pedí que me aconsejara qué podía hacer para agarrar más experiencia y poder entrar a una banda. Me respondió que me fuera a Mazatlán, pues es la mera cuna del género", recordó.La experiencia en el norte del México, a donde se fue a vivir en 2015, lo llevó a encontrar su estilo musical: el sierreño, cuyo sonido se caracteriza por la guitarra, requinto y la tuba.Tras haber girado con Julión buena parte del 2018, Hansen se está abriendo camino por su cuenta. Uno de sus proyectos a corto plazo para este año es el lanzamiento de su segundo material, el cual, adelantó, ya tiene grabado y cuenta con canciones de su autoría y otros compositores como Horacio Ortiz y Ariel Barreras.Antes de dedicarse a la música, Hansen Flores estudiaba ingeniería mecatrónica en el Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI), donde llegó hasta el segundo semestre.A la par de sus estudios también cantaba en los camiones para ayudarle a sus papás con gastos escolares, pero terminó gustándole más el rubro artístico.

