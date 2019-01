TV va contra el streaming

Ciudad de México— Para hacer frente a la competencia de las plataformas en streaming, las televisoras abiertas planean proyectos para este año más actuales, frescos y realistas.Televisa, por ejemplo, apostará a melodramas de amor, odio, venganza y superación. Ya está en su señal ‘Amar a Muerte’, protagonizada por Angelique Boyer, Michel Brown, Alejandro Nones y Alexis Ayala, que aborda temas como las consecuencias de la ambición y el poder.‘Ringo’, producida por Lucero Suárez, con José Ron y Mariana Torres, estará en el primer trimestre del año. La historia narra el camino duro que atraviesa un boxeador para llegar al éxito profesional y personal. Ana Serradilla, Joaquín Ferreira y Sergio Mur protagonizarán ‘Doña Flor y Sus Dos Maridos’, de Eduardo Meza, la cual será una comedia que plasma la relación que hay entre tres, uno de ellos ya muerto.“El objetivo que tiene Televisa es buscar contenidos diferentes, actuales, que conecten con la gente. “El mundo está cambiando, exige cosas nuevas.Este cambio no sólo implica a nuestra empresa, sino a todas las del entretenimiento. Hay que irse adaptando, buscar mercados internacionales para mantenernos en la jugada”, afirmó Meza en entrevista.El mundo de la delincuencia descrita en diferentes países como Japón, Estados Unidos, España y México será lo que retrate ‘El Último Dragón’, historia basada en un texto del escritor español Arturo Pérez-Reverte; contará con las participaciones de Renata Notni, Sebastián Rulli, Irina Baeva, Juan Ignacio Aranda y otros. Como serie llegará ‘La Reina Soy Yo’, donde Yamelí, la protagonista, es condenada a permanecer en la cárcel.La DEA interfiere en la situación y le da una nueva identidad, que utilizará para vengarse de quienes quisieron arruinar su vida.También habrá segunda temporada para ‘Por Amar Sin Ley’ y ‘Sin Miedo a la Verdad’ y tercera para ‘La Piloto’ y ‘Mi Marido Tiene Familia’.Las relaciones de tres, así como los enfrentamientos, se reflejarán en la historia ‘Un Poquito Tuyo’, teleserie en la que trabaja Imagen Televisión, con las actuaciones de Lorena Herrera, Jorge Salinas y Marjorie de Sousa.“Mi personaje se llama Catalina, soy la antagonista, la mala. Es una historia muy padre, realista. Seré la esposa de Jorge Salinas, la que le hace imposible la vida a Marjorie.“El proyecto es la vida misma, es una lucha por el amor con personajes reales, verdaderos, muy humanos que de pronto te harán reír y también llorar”, comentó Herrera.Quien también apuesta por el thriller es la cadena Telemundo, con ‘Jugar con Fuego’, protagonizada por Jason Day, Carlos Ponce, Margarita Rosa de Francisco, Gaby Espino y muchos más, que se encargarán de plasmar una historia de amor, lucha y poder.TV Azteca, por su parte, tendrá la tercera temporada de ‘Rosario Tijeras’, uno de sus proyectos más exitosos del año pasado.La popularidad de las bioseries seguirá dando de qué hablar este año, ya que tanto Imagen Televisión como Televisa lanzarán sus apuestas: ‘La Guzmán, La Reina del Rock’ y ‘Silvia Pinal: Frente a Ti’.La primera de ellas se adentrará en la vida de Alejandra Guzmán, protagonizada por la actriz Majida Issa.Estrena el 21 de enero la segunda, retratará el paso a paso del camino de la actriz legendaria de la época de oro del cine mexicano; contará con las participaciones de Itatí Cantoral, Nicole Vale, Mia Rubí, Plutarco Haza y Leticia Perdigón.“Les va a gustar. Estoy muy contenta del resultado que tuvo Itatí, sinceramente no me arrepiento de haberla contratado porque es un trabajo bien bonito”, afirmó la productora Carla Estrada, encargada del proyecto de Pinal.Con información de Mauricio Ángel

