Ha pasado más de un mes desde que se estrenó "Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald", pero los fans de Harry Potter todavía se están recuperando del giro final de la historia que destapa el mismísimo Gellert Grindelwald, informó El Universal.Fue una revelación impactante y confusa para los fans que parecía no tener un origen claro. Sin embargo, J.K. Rowling, autora y guionista de la película, ya insinuó el giro hace años.A estas alturas todos los fans de la saga mágica, en uno de los últimos pasajes de la segunda entrega de "Animales Fantásticos", el villano encarnado por Johnny Depp revela que Credence Barebone, el personaje interpretado por Ezra Miller, en realidad es Aurelius Dumbledore.En la página de 'Respuestas' de la web oficial de J.K. Rowling, hay una imagen en la parte superior que, entre otras cosas, muestra una copia del libro de Marco Aurelio, que contiene lo que se conoce más comúnmente como las Meditaciones del Emperador Romano.El nombre del cuarto y, hasta el momento, desconocido hermano Dumbledore está colocado a propósito a la vista de los fans en la web de la escritora.La web Hypable, que descubrió la pista, buscó el código del sitio web y descubrió que la imagen se cargó en octubre de 2016. Eso significa que J.K. Rowling estaba dando una pista sobre la segunda película antes de que saliera la primera. A pesar de que ha estado ahí para que los fans lo vean durante años, realmente no hay forma de que alguien nadie había relacionado la foto con la trama.Si bien algunos fans no se mostraron satisfechos con el giro de Credence, esta pista refuerza el hecho de que J.K. Rowling tiene toda la historia planeada en su cabeza de principio a fin, sin espacio para la improvisación.La escritora ha asegurado que en la tercera entrega de la saga "habrá respuestas", por lo que habrá que esperar hasta el 20 de noviembre de 2020 para descubrir más misterios de la aclamada franquicia.

