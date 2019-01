Juarense, gurú del estilo

El vestuario, maquillaje, peinado y, en general, la imagen del actor mexicano Diego Boneta durante la campaña publicitaria de la serie de Luis Miguel, estuvo a cargo del talento de un gurú del estilo juarense, Tino Portillo.Responsable de crear una armonía estética para la publicidad, el ‘stylist’, nacido en Ciudad Juárez el 9 de junio de 1979, no sólo ha demostrado sus habilidades para el estilismo a través de su trabajo para los promocionales de la serie. Sino que, por medio de distintas editoriales de revistas, campañas publicitarias, programas de televisión, pasarelas de moda y videos musicales, Tino Portillo ha logrado consagrarse como uno de los mejores diseñadores de imagen del país.“Mi trabajo es, básicamente, ser un asesor de imagen que crea looks para famosos y modelos”, explica Portillo a El Diario de Juárez.En otras palabras, Tino selecciona los elementos adecuados para cada una de las producciones en las que trabaja, tomando en cuenta las tendencias y la moda imperante en cada momento. Lo que lo ha llevado a trabajar con revistas como Marie Claire, Cosmopolitan, Vanidades, Women’s Health y Life and Style, por mencionar algunas.“Ya voy a cumplir siete años trabajando en moda. Me mudé a la Ciudad de México en 2011 y no llegué trabajando como ‘stylist’, primero trabajé en una agencia de marketing y relaciones publicas”, dice.Ese primer trabajo en la Ciudad de México, a donde Agustín Carmona Portillo –nombre de pila de Tino–, de 39 años, llegó luego de completar sus estudios en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) en Publicidad y Marketing, fue el que, un año después –en 2012– le abrió las puertas al mundo de la moda.Tino comenzó su largo viaje por el oficio del estilismo contactando a personas que trabajaban en la industria de la moda, lo que lo llevó a hacer campañas publicitarias de joyería, para luego comenzar a trabajar con celebridades.Entre las primeras artistas a las que asesoró Portillo en esos años se encuentran Damayanti Quintanar y Eréndira Ibarra, quien aún es cliente de Tino.“No hago mucho de celebridades, pero tengo una gran amiga que ya se convirtió en parte de mi familia, Eréndira Ibarra. Yo la he vestido desde hace seis años”, comenta entre risas.A lo largo de su trayectoria como ‘stylist’, además de Damayanti y Eréndira, ha asesorado a celebridades como: Jimena Gállego, Alfonso Cuarón, Olivia Culpo, Tony Dalton, Mariana Bayón, Diego Luna, Camila Sodi, Ximena Sariñana, Marc Crosas, José María Yazpik, Poncho Herrera, Paulina Dávila, Anitta, Sofía Niño de Rivera, María León, Fernanda Castillo y Belinda, con quien realizó su última portada de revista para Marie Claire.“El año pasado fue un año muy bueno, hice bastantes proyectos que no había hecho antes y que quería hacer. Conocí a una directora que se llama Lucía Santos, de editorial Televisa, y me dio la oportunidad de hacer muchísimas portadas, creo que me aventé como 25 portadas. Ella es la directora general de Cosmopolitan, pero también produce en Vanidades y Women’s Health”, manifiesta.Además, en 2018, realizó una campaña publicitaria para la cerveza Stella, la cual fue patrocinadora del New York Fashion Week en septiembre y participó en los cuatro teasers de la serie de Luis Miguel.“Soy una persona de clase media. Nada me lo dieron. Mi abuelita me pagó los primeros semestres de la universidad y luego trabajé en una cafetería para continuar estudiando (…) Yo llegué a la Ciudad de México tocando puertas, sigo tocando puertas y seguiré tocando puertas”.“Fue un año muy bonito. Estoy muy contento y espero pronto poder empezar a hacer cosas aquí en Ciudad Juárez, en El Paso, en Chihuahua; porque estoy muy orgulloso de mis raíces y a donde quiera que voy siempre digo que soy de juaritos”, afirma.Lo que para Tino empezó como un ‘don’ en la frontera, dándole consejos a sus amigos y familiares debido al buen gusto que siempre se le atribuyó, ahora es un sueño hecho realidad, tanto así, que el siguiente paso del Portillo es llevar su trabajo a Europa y extenderlo por Estados Unidos, y convertirse en director creativo de una marca y en productor de moda, así como hacer de Tino Portillo una empresa.“Yo creo que lo más importante de un ‘stylist’ no es hacer algo por estar de moda, porque cuando estas de moda pasas de moda. Sino crear un concepto y una estética personal de Tino Portillo, esa es mi meta a mediano plazo”, concluye.Nombre completo: Agustín Carmona PortilloEdad: 39 añosLugar y fecha de nacimiento: Ciudad Juárez, Chihuahua, el 9 de junio de 1979Estudió… en la escuela Primaria Emilio Carranza, la Secundaria Técnica 33, la Escuela Preparatoria El Chamizal y en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), donde egresó de la licenciatura en Publicidad y Marketing- Ha participado en 14 programas de moda, entre ellos ‘Desafío Fashionista’ y ‘Mi estilo, tu estilo’- En 2017 la revista Elle México lo posicionó como uno de los cinco mejores estilistas del país junto a Jessica Gutiérrez, Jocelyn Corona, Nayeli de Alba, Paola Quintero y Raúl ÁlvarezFacebook: @tinostationInstagram y Twitter: @tinoportilloTumblr: http://tinoportillo.tumblr.com/