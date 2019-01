Actor de 'Black Mirror: Bandersnatch' cierra su Twitter por bullying

El actor británico Will Poulter anunció mediante su cuenta en Twitter que abandonará de manera indefinida esa red social, ante la ola de mensajes perjudiciales por su aspecto en “Black Mirror: Bandersnatch”, informó El Universal.Poulter publicó dos fotografías con el siguiente texto: “Dadas las experiencias recientes he decidido dar un paso atrás de Twitter. Doy gracias a todos los que han visto 'Bandersnatch' y por su retroalimentación al material que creamos. Acepto todas las críticas."Hay un balance en nuestros compromisos sociales. Hay cosas positivas que disfrutar y cosas negativas inevitables. Es un balance por el cual he luchado por un tiempo y por el bien de mi salud mental creo que ha llegado el tiempo de cambiar mi relación con los medios”, continuó.“No quiero parecer ingrato por todo el apoyo que he recibido en línea ni con las organizaciones a las que tengo suerte de colaborar. Espero que con esto incremente mi atención a problemas que impacten a muchas personas. Este no es el fin. Considérenlo un camino alternativo”, compartió.Los mensajes positivos de sus seguidores y de otras celebridades como el actor John Boyega, quien colaboró con Poulter en la película “Detroit”, no se hicieron esperar, quien respondió a su tuit: “Lo mejor que puedes hacer, amigo, bien hecho”.Ben Barnes, actor de las películas “Las Crónicas de Narnia” respondió: “Nada más que amor, hermano. Ten seguro que eres la persona más amable, dulce y generosa que cualquier persona tenga la fortuna de cruzar caminos contigo”.La actriz británica Georgie Henley también apoyó al actor con el tuit: “Te mando mucho amor, hermano”, además de escribir un par de mensajes con el objetivo de concientizar a las personas acerca de criticar aspectos físicos y lo delicado que es la salud mental.Will Poulter sólo seguirá en Twitter a través de las organizaciones con las que colabora como Anti – Bullying Pro, las campañas de May Measure enfocadas en problemas relacionados con la presión sanguínea, la compañía teatral Blueprint y la empresa caritativa Leap Confronting Conflict.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.