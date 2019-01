Ciudad de México— Por primera vez Hollywood tendrá una película protagonizada exclusivamente por un superhéroe origen mexicano.Gareth Dunnet-Alcocer, quizás el mexicano que más brilla con su pluma en la llamada Meca del Cine, alista el guión de la primera aparición fílmica de Blue Beetle, personaje de DC Comics nacido en 1939.La película se enfocará en Jaime Reyes, tercer portador del manto del héroe, quien gracias a un escarabajo alienígena injerto en su columna puede utilizar una armadura de alta tecnología que le concede poderes inimaginables."Jaime es un adolescente mexicoamericano. Sus abuelos son mexicanos, de Sonora, que migraron a Estados Unidos. Jaime es tercera generación. Su historia es bonita, porque puedes ver cómo se manifiesta en él la cultura mexicana de manera diferente."Lo que más me gusta de Blue Beetle es que no lo conoce tanta gente, así que está lleno de posibilidades, te va a sorprender", dijo por teléfono Gareth, sin poder profundizar al respecto por contrato.Blue Beetle aún está en desarrollo, por lo que podrían pasar unos tres años antes de que aparezca en pantalla.Su impulso obedece al interés de Hollywood de retratar a superhéroes que apelen a comunidades específicas, como la afroamericana en Pantera Negra."La historia de Blue Beetle es 100 por ciento latina. Y me emociona porque soy fan de los comics, de chico fui muy fan", subrayó Gareth.Nacido en Querétaro, Dunnet-Alcocer es un escritor que, de acuerdo con sus palabras, se hizo con base en "talacha".Fue el encargado de escribir el remake hollywoodense de Miss Bala, con Gina Rodríguez, y de una nueva adaptación del clásico Caracortada, que será dirigida por Antoine Fuqua.En México estudió un año de Derecho, tras lo cual aplicó para una maestría de dirección de cine del American Film Institute.Dirigió un cortometraje, Contrapelo, sobre un barbero que debe afeitar al líder de un cartel del narco, con el cual se quedó a nada de ser nominado al Óscar."Eso te atrae atención, te atrae oportunidades. Lo de Miss Bala gustó y me ofrecieron un proyecto con Pete Berg, aún sin producir, La Esposa del Coronel. Por ese guion entré a Caracortada."Parece una línea recta, pero durante todo eso trabajé gratis, hice cualquier tipo de chamba, fui conductor de Uber, de Lyft, trabajé en la noche", recordó.Con Caracortada, cuya versión más famosa fue dirigida por Brian de Palma y escrita por Oliver Stone, contará la historia del ascenso y caída de un criminal a través de los ojos actuales.Dunnet-Alcocer decidió abordar la historia con respeto, pero como si se tratara de una obra de teatro como Macbeth, que aunque cambie su contexto, no modifica su mensaje."En el primer Caracortada (1932) el personaje era un migrante italiano en Chicago. Un gángster que vende alcohol en la depresión gringa. En la segunda (1983), un cubano en la Guerra Fría que llega a Miami a vender cocaína, en una época de excesos."La tercera mostrará a un mexicano en Los Ángeles que empieza vendiendo heroína. Cartacortada habla del ciclo de la ambición, de cómo cuando tienes una sociedad que recompensa de esa manera la ambición desmedida, siempre vas a tener un Caracortada".

