45 millones de suscriptores de Netflix vieron 'Bird Box' en su primera semana

San Francisco— Netflix informó el miércoles que 45 millones de cuentas de suscriptores en todo el mundo vieron el filme de suspenso protagonizado por Sandra Bullock “Bird Box” durante sus primeros siete días en el servicio, convirtiéndose en la semana de estreno más exitosa para cualquier película en los casi 12 años de la compañía de streaming.Netflix, que por lo regular se rehúsa a proporcionar las cifras de audiencia, hizo la inusual revelación a través de Twitter mientras productores, guionistas, actores e inversionistas continúan evaluando a una compañía que ya transformó la manera en que el mundo ve películas.La audiencia de “Bird Box” en su primera semana significa que casi una tercera parte de los 137 millones de suscriptores de Netflix vieron el filme entre el 21 y el 27 de diciembre, una temporada en la que muchas personas no van a trabajar y tienen más tiempo libre. Si las 45 millones de personas hubieran acudido a una sala a ver la película, se habría traducido en un ingreso de alrededor de 400 millones de dólares en taquilla, basándose en el costo promedio de las entradas.Pero las personas vieron el filme en un sistema por el cual ya pagaron y gozando del lujo de no tener que salir de casa. Eso hace que ver “Bird Box” se pueda comparar a disfrutar de un programa de televisión, dijo el analista de Wedbush Securities, Michael Pachter.Bajo ese parámetro, los números de “ Bird Box” son menos sorprendentes. Por ejemplo, el Super Bowl por lo regular atrae entre 100 y 110 millones de espectadores tan solo en Estados Unidos. La transmisión anual de los Oscar ha alcanzado en años recientes entre 26 y 40 millones de televidentes. Y esas son cifras para un solo día, no de una semana.La audiencia televisiva y los números de ingresos de taquilla en cines por lo general son calculados por despachos independientes, a diferencia de la cifra de “Bird Box” dada a conocer por Netflix. La compañía con sede en Los Gatos, California, se ha rehusado categóricamente a divulgar su audiencia, ya que considera esos datos una ventaja competitiva para decidir cuáles son los programas que atraen a más suscriptores. La empresa se limitó a informar que la cifra representa únicamente a las cuentas que vieron al menos el 70% de la película. Varios espectadores que comparten una cuenta fueron contabilizados como uno.Hasta el momento Netflix ha tenido mayor éxito con aclamadas series de televisión como “House of Cards” , “Stranger Things” y “The Crown” . “Bird Box” es el ejemplo más reciente de la determinación de la compañía en convertirse también en protagonista de la industria cinematográfica.Para lograrlo, Netflix solicitó préstamos por miles de millones de dólares para financiar películas originales y series de televisión. Pero más allá del capital, Netflix también necesita satisfacer a los directores y actores que quieren que su trabajo también se proyecte en las salas, tanto por el tamaño de sus pantallas como para ser consideradas a premios de la industria. Por ese motivo, Netflix ha estado haciendo arreglos para que cintas como “Bird Box”, “Roma” y “The Ballad of Buster Scruggs” aparezcan primero, y de forma limitada, en algunas salas.

