Los Angeles–El exprotagonista de ‘House of Cards’, Kevin Spacey, deberá presentarse en una corte de Massachusetts por acusaciones de que manoseó a un joven en 2016, dictó un juez el lunes.El actor de 59 años, galardonado con dos premios Oscar, había argumentado que debía ser excusado de presentarse a su lectura formal de cargos el 7 de enero en el tribunal de distrito de Nantucket, pues su presencia amplificaría la publicidad negativa que ya se ha generado en relación con este caso. Pero el juez Thomas Barrett negó la solicitud.Spacey ha dicho que se declarará inocente de los cargos de abuso sexual y agresión.Las acusaciones fueron señaladas por primera vez en noviembre de 2017 cuando la expresentadora de televisión Heather Unruh dijo a reporteros que Spacey había manoseado a su hijo adolescente durante un encuentro casual en el concurrido bar de un restaurante de Nantucket.Por su parte, la abogada de Spacey, Juliane Balliro, había señalado que su presencia en la corte solo aumentará el interés perjudicial de los medios en el caso y habría riesgo de contaminar al jurado.Ni Spacey ni sus abogados han abordado la acusación en declaraciones públicas, pero el actor publicó un video la semana pasada con un tono parecido a Frank Underwoood, su personaje en la serie ‘House of Cards’, en el que dijo “definitivamente no voy a pagar el precio de algo que no hice”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.