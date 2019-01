¡A la conquista de los cinéfilos!

Ciudad de México–Los héroes más poderosos del planeta, los últimos jedis, un payaso diabólico y juguetes con vida propia serán algunos viejos conocidos del cine que con sus secuelas buscarán adueñarse de la taquilla este 2019.El primer golpe del año lo lanzó esta semana ‘Creed II: Defendiendo el Legado’, que continúa con la mitología de la saga ‘Rocky’ y rescata a uno de los grandes villanos de la franquicia: Ivan Drago (Dolph Lundgren).La pelea continúa con ‘Glass’, a estrenarse el 18 de enero, al juntar las historias de culto de El Protegido (2000) y Fragmentado (2016), en uno de los eventos fílmicos más esperados por los fans.La película de M. Night Shyamalan le abre la puerta a un año repleto de superhéroes, cuyo punto climático, en cuanto a secuelas se refiere, llegará el 26 de abril, con el estreno de ‘Avengers: Endgame’.La conclusión de la pelea contra Thanos es probable que deje residuos trágicos en la vida de Peter Parker (Tom Holland), quien con ‘Spider-Man: Lejos de Casa’ planea adueñarse del verano el 5 de julio.En el universo de los ‘X- Men’, renovado tras los viajes temporales vistos en ‘Días del Futuro Pasado’ (2014), comenzará una nueva trilogía el 7 de junio con el estreno de ‘Dark Phoenix’, donde Jean Grey (Sophie Turner) se convertirá en una peligrosa villana que no puede controlar sus poderes.Sin embargo, Thor, Iron Man y Capitán América tendrán una fuerte competencia como seguros reyes de la taquilla anual y todo por los alcances galácticos del cineasta J.J. Abrams para finales del 2019.El director retomará las riendas de ‘Star Wars’ con la polémica y anticipada llegada del ‘Episodio IX’, que finalmente sí contará con la presencia de la fallecida Carrie Fisher, gracias a escenas inéditas grabadas para el ‘Episodio VII: El Despertar de la Fuerza’ (2015). Su estreno mundial se espera para el 20 de diciembre.El horror también tendrá continuaciones que seguramente harán gozar a los fans del género.La más esperada es el desenlace de ‘Eso’, a partir del 6 de septiembre, cuando “los perdedores”, ahora crecidos y con los rostros de Jessica Chastain y James McAvoy, entre otros actores, se enfrenten una última vez al sádico Pennywise (Bill Skarsgård).‘Toy Story 4’ será la cereza del pastel de un 2019 sumamente animado y enfermo de “secuelitis”.Con varios premios Oscar a sus espaldas, la saga retomará las aventuras de Woody (Tom Hanks) y Buzz Lightyear (Tim Allen) el 21 de junio.“Tengo que resistirme a lo emotivo. No quiero decirlo, pero esta es una historia increíblemente genial”, aseguró Allen.¡Aventuray acción!La aventura, la ciencia ficción y la accióntambién tendrán su espacio este año.John Wick: Chapter 3Keanu Reeves expande su mundo apartir del 17 de mayo.Jumanji 2Dwayne Johnson espera repetir el éxito de este reboot, el 13 de diciembre.Rambo 5: Last BloodSylvester Stallone se enfrenta a un cártel mexicano. Aún sin fecha confirmada.Reboot de TerminatorEl 1 de noviembre regresa la Sarah Connor que todos aman.Kingsman 3Los detalles son escasos, pero ya se sabe que los espías regresan el 8 de noviembre.

