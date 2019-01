Retrata violencia en México

Ciudad de México—Una cadena en su tobillo y una máscara de Hulk que no debe quitarse protegen a Huck, una niña de 10 años, de ser secuestrada por narcotraficantes en un poblado donde no quedan mujeres porque los criminales las han raptado a todas.Su padre, convertido en adicto después de perder a su esposa y a otra hija, cuida el campo de béisbol donde juegan los delincuentes mientras la pequeña debe vivir como si fuera un niño para ganar un día más de vida en el norte de México, donde no hay ley.Ése es el escenario de ‘Cómprame un Revólver’, cinta del mexicano Julio Hernández Cordón presentada en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes, que ayer se estrenó en el país.“La cinta habla de la resistencia. La niña no se siente a gusto encadenada, pero el papá no quiere que se la lleven en un lugar donde roban mujeres, quiere que su hija sea invisible, evitar a toda costa que sea secuestrada”.“Es un homenaje a la gente que resiste, a la gente que no tiene las condiciones para sumar días de vida y se sale con la suya”, opinó en entrevista el director.A decir del realizador, famoso por la película ‘Te Prometo Anarquía’, el proyecto surge de un deseo de mezclar ‘Huckleberry Finn’, de Mark Twain, y ‘Mad Max’.Huck tiene como sus aliados en la supervivencia a un grupo de niños que saben camuflarse en el desierto, pues la intención del director era hablar sobre la violencia contra las mujeres y la infancia.Para llevar su mensaje a la pantalla, el cineasta contó con la ayuda de su hija, Matilde Hernández, quien encarna a la protagonista.Pese a ser la primera película en la que participa su hija, Hernández cree que logra retratar la crudeza para que se demuestre la urgencia de erradicar la violencia que azota al país.“El reto fue compartirle por qué para mí era importante contar esta historia, por qué era importante que ella actuara y blindarla de toda la oscuridad que pueda tener”.“Le expliqué que en el cine todo es mentira, que es una ficción y estábamos jugando con pistolas de juguete, pero que la magia es que todo tiene que parecer real”, comentó.

