Amado y odiado

Monterrey— A estas alturas de su carrera Manolo Caro ya ni se mortifica, tiene claro que cada proyecto que saque a la luz, va a generar críticas encontradas porque es un director o que aman o que odian.El cineasta recién llegó a la cartelera con el remake ‘Perfectos Desconocidos’ con las actuaciones de Cecilia Suárez, Mariana Treviño, Ana Claudia Talancón, Bruno Bichir, Manuel García-Rulfo, Miguel Rodarte y Franky Martín.Desde antes de su estreno, el también director y escritor de la serie ‘La Casa de las Flores’, vaticinaba la ola de críticas, buenas, pero también de las malas.“Yo he entendido que también parte de mi personalidad o del personaje que el público quiere consumir acerca de mí tiende a polemizar mucho”, dijo el realizador de 33 años.“Hay mucha gente que me quiere, pero también hay mucha gente que odia lo que hago. El otro día alguien puso (en redes) ‘qué fuerte que en México se le ha tirado tanta tierra a la nueva versión de ‘Perfectos Desconocidos’ cuando se están haciendo versiones en todas partes del mundo y cuando se han generado notas negativas’”.A pesar de estar consciente que sus proyectos, en los que se cuentan ‘La Vida Inmoral de la Pareja Ideal’; ‘Elvira, ‘Te Daría mi Vida, Pero la Estoy Usando’; ‘Amor de mis Amores’ y ‘No Sé Si Cortarme las Venas o Dejármelas Largas’, no a todos les gustan, él sigue trabajando para el público que aprecia su arte.“Los seres humanos somos disfuncionales, tenemos que entenderlo y relajarnos hacia eso, de intentar siempre ser prefectos, a mí me da mucha risa porque en ‘Perfectos Desconocidos’ se habla de la tecnología, el teléfono y las redes sociales y yo también soy víctima de lo que uno quiere postear, la imagen que quieres dar”.

