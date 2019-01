Besucona desde chiquilla

Monterrey— Como punta de lanza de su disco ‘Norma’, que figura en el Top 20 de los mejores álbumes latinos del año de la revista Billboard, Mon Laferte eligió el tema ‘El Beso’.La canción escrita por la chilena describe todos los tipos de besos, desde el mordido, el “chupetiao’ –como ella misma dice–, el encendido, el “gastao”, el que la ahogue, el que la rompa, uno en la frente y el que se da en la boca.Aunque Mon detalla un listado de los diferentes besos, en entrevista reveló que el primero que ella recibió fue de piquito cuando apenas tenía seis años de edad.“Mi primer beso fue de piquito, pero muy sencillo, pero a los 12 años me dieron uno de lengua, pero no me gustó, me dio como que ¡guácala!”, confesó la cantautora.Ese beso que le dejó mal sabor de boca, recordó, fue de mutuo acuerdo con el chico que le gustaba.“Yo lo quise dar por mi propia cuenta, fue mutua la cosa”, dijo.De hecho este tema para el que invitó al actor Diego Luna a protagonizar el video, también está en la peleada lista de las 20 Mejores Canciones Latinas del 2018 de Billboard.“‘Norma’ es un álbum bastante guapachoso. Cuando empezó el año (2018) tenía la idea de contar una historia, a diferencia de mis discos anteriores que era una colección de canciones, esta vez me puse a componer conscientemente 10 canciones que se unieran entre sí, que contaran una historia”, explicó.A ‘El Beso’ le siguieron dos nuevos sencillos, ‘Por Qué Me Fui a Enamorar de Ti’ y el más reciente, ‘Caderas Blancas’.“Me puse a escribir las primeras canciones en diciembre (2017) y me tomé enero, febrero y parte de marzo (2018) para terminar la composición, escribí las canciones en tres o cuatro meses”.“Siento que cada disco es una oportunidad para experimentar, de empezar de nuevo, de cero. La gente que conoce mi música y que me sigue desde el comienzo, sabrá que no estoy encasillada en un estilo en particular, siempre estoy haciendo como que cosas diferentes musicalmente”.Antes del nacimiento de ‘Norma’, Mon se pasaba horas escuchando música de Toña La Negra, de La Lupe y el rico mambo.“También escuchaba mucha música de orquesta, muy bailable y se me pegaron las ganas de hacer este disco”.Con los temas listos, grabados por la chilena en guitarra, el productor Omar Rodríguez se encargó de todos los arreglos.“Después nos fuimos a Capitol Studios, en Los Angeles, que es un estudio increíble, donde se grabaron discos súper importantes en la historia de la música, pues ahí grababa desde Frank Sinatra y hasta Paul McCartney. Grabamos en ese estudio en una sola toma, a la antigua, entramos y a la hora ya teníamos el disco terminado”.