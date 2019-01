Ciudad de México— Con motivo de la celebración por sus 12 años como intérprete solista, María José grabó un disco en vivo que bajo el concepto ‘Conexión’ estrenará en enero de 2019.“‘Conexión’ es una propuesta desarrollada por Ocesa Seitrack. Primero hicieron el de Ana Torroja y ahora el mío. Está compuesto por 10 temas que han marcado mi trayectoria, cuatro inéditos y dos nuevos ‘covers’. Además, hay una canción de Vanesa Martín”, adelantó.Precisamente, con dicha cantautora interpreta a dueto y también con Carlos Rivera, Yuri y Ha*Ash.“Vamos a presentar el álbum en estos días, incluirá DVD y espero que sea del agrado de todos, está muy choncho. Quizá para marzo o mayo arranquemos una gira de conciertos partiendo del Auditorio Nacional”, indicó.Bajo la producción de Armando Ávila y con los Quarry Studios como locación, ‘La Josa’ interpreta temas como: ‘Un Nuevo Amor’, ‘Él Era Perfecto’, ‘Rosas en mi Almohada’, ‘Me Equivoqué’, ‘El Amor Manda’, ‘Hábito de Ti’ y ‘Adelante Corazón’.Asimismo, ‘Lo Que Tenías Conmigo’, ‘Ya No Me Acuerdo Más de Ti’, ‘Evidencias’, ‘Derroche’, ‘Las Que se Ponen Bien la Falda’, ‘La Ocasión Para Amarnos’, ‘Prefiero Ser su Amante’ y ‘No Soy Una Señora’.Respecto a su carrera como actriz, María José mencionó que continuará siempre y cuando no se empalme con sus actividades como cantante y tampoco absorba gran parte de su tiempo que le impida disfrutar a su familia.“Hacer dos cosas a la vez es muy cansado, y si tengo que escoger mi batalla, me quedo con mi familia porque es lo más importante para mí y descuidarla no es lo más ‘cool’ de la vida”, comentó en entrevista.Aunque su hija sabe que su trabajo es cantar y viajar por varias ciudades dando conciertos, señaló que tampoco se trata de abusar.“Mi esposo viaja conmigo y mi hija sabe que estoy en friega, pero no la descuido. De las mamás, creo que soy la menos ausente, porque algunas se van de casa durante 15 días seguidos o llegan una vez al mes y qué difícil. Me refiero a las trabajadoras del hogar y a las que trabajan en la milicia, por ejemplo. Sin comparar, yo estoy en las nubes”.Luego de participar en dos conciertos que ofrecieron los grupos Kabah y JNS hace unos meses en Estados Unidos, la artista aseguró que no tiene más planes de presentarse con ellos.