Ciudad de México–La cantante canadiense Celine Dion hizo a un lado el glamour para mostrarse como una verdadera fan de Lady Gaga, en el concierto que ofreció la artista el domingo en el MGM Park Resort de Las Vegas.Este espectáculo forma parte de ‘Enigma’, residencia que acaba de iniciar Gaga en Las Vegas y con la que repasa su más grandes éxitos, entre ellos ‘Poker Face’, ‘Telephone’ y ‘Paparazzi’.En su tercera noche recibió la visita de la superestrella, quien fue vista bailando ‘The Edge of Glory’, de forma enérgica y sin recato alguno.Dion, portaba un mini vestido de manga larga que brillaba al tiempo que aplaudía y brincaba en cada tema de Lady Gaga.Tanto llamó la atención que la propia Gaga le indicó a la audiencia que la cantante canadiense estaba presente.Luego, Gaga le rindió homenaje, después de revelar que Celine había rezado con ella y con todo su equipo detrás del escenario antes del show.“Eso es lo increíble que es ella. Cuando le pregunté si tenía algún consejo para mí en Las Vegas, me dijo que no lo necesitaba porque era fuerte y sabía lo que estaba haciendo”.“Y, oh Dios mío, te lo juro, la cantidad de mujeres con las que puedo contar con una mano que me apoyan en esta industria, es como si me perdiera los dedos”, dijo Lady Gaga.

