Ciudad de México–El 2018 que concluyó fue decisivo en la carrera de Diego Boneta, pues ‘Luis Miguel, La Serie’ lo encumbró como la figura del año y además, lo hizo replantear sus metas profesionales: se concentrará en la actuación antes que en la música.“Sí que fue un año muy importante en mi carrera profesional, me cambió todo, por completo. Tengo una perspectiva muy distinta. Yo pensé que podía alternar la música con la actuación, pero así, a este ritmo, es imposible. Hacer películas, series, los compromisos, te absorben todo y no se puede compaginar”.“Por lo pronto, el 2019 lo voy a dedicar a mis proyectos de actuación y buscar más personajes. Quiero crecer, y tengo muchos más proyectos que me harán apostar por esto. La música será para dentro de dos años, no la dejo, pero de momento no”, dijo la estrella, en entrevista.Boneta, de 28 años y quien personificó a ‘El Sol’ en la exitosa producción para Netflix, tiene dos discos en su haber, ‘Diego’ (2006) e ‘Índigo’ (2008), además de haber interpretado todas las canciones de Luis Miguel para el proyecto televisivo.Famoso también por ‘Rock of Ages’, ‘Scream Queens’ y ‘Jane the Virgin’, productor y líder en redes sociales, aclaró que es prácticamente imposible que se dé una segunda temporada de la serie antes de otoño.“Estrenamos en abril (pasado) la primera temporada, y para abril de este 2019 no va a haber nada. La primera la rodamos antes de que acabara el año (2017) y hoy en día ni siquiera hay guion porque todos queremos uno de calidad espectacular, queremos que sea muy superior”.“Sí tenemos muchas ganas de hacerla, nos gustaría, fue una gran responsabilidad y un gran orgullo hacerla, pero, por lo mismo, nos tomaremos el tiempo para ver qué se puede hacer. Por el momento no hay segunda temporada, no hay, siquiera, guion”, recalcó Diego, nacido en la CDMX.Por lo pronto, Boneta ya concluyó su participación en la nueva entrega de la saga de ‘Terminator’ y en el filme de Francesco Lucente, ‘Starbright’, además de que el año que inicia estrenará ‘Monster Hunter’, con Milla Jovovich, y ‘A Bend in the Road’, con Alexis Knapp.“Estoy muy entusiasmado con lo que se avecina, sinceramente, ha sido todo muy sorpresivo y la actuación me ha dejado grandes satisfacciones”.“Pronto les daré una sorpresa a todos, porque voy a empezar mi propia (compañía) productora, y sí que me emociona porque eso significa más responsabilidad, y sobre todo, crecimiento en otros aspectos de mi profesión. Todavía no puedo anunciar qué produciremos, pero será algo fantástico”, adelantó.Diego explicó que tiene la intención de crear propuestas para cine y televisión, no necesariamente con él como protagonista, pero sí involucrado en aspectos creativos y ejecutivos.