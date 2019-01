Ciudad de México— El año 2019 llegó y las estrellas tienen su época predilecta, la más anhelada.Julianne Moore, Matt Bomer, Alejandro Sanz, Julia Roberts y Alessia Cara son algunas de las personalidades del entretenimiento que comparten qué fecha o días son los que más les ilusionan de cada nuevo ciclo que comienza.Ellos, como cualquier mortal, hace planes con sus hijos, amigos o parejas para pasarla excelente en algún momento, entre tanto trabajo y obligaciones.“Nunca he sido de supersticiones en Año Nuevo, pero en familia nos hemos 'creado' una tradición muy linda. El primer día del año, mis hijos, mi marido y yo prendemos cada uno una vela, pidiendo un deseo y enfocándonos en la tranquilidad espiritual de cada uno. Se apaga la primera vela, y si era la de mi marido, o mi hijo, es quien nos hará una comida en enero a todos, como sea. Y la segunda, quien nos hará un trabajo de pintura, o artístico, y así, vamos recibiendo algo significativo de cada uno”“Cuando llega el Año Nuevo, sólo me hago una resolución, junto con mis hijos: las próximas vacaciones. Vemos en los primeros días del año a dónde viajaremos en verano o en otoño y checamos información en internet, vemos folletos, intercambiamos ideas”“Soy totalmente neoyorquina, soy una mujer muy enamorada de las tradiciones, de mi cultura y de lo que me da ese fabuloso estado. Cada año disfruto con mucha nostalgia y agradecimiento a la madre naturaleza, el otoño, pues creo que Manhattan y en general el estado, luce fabuloso con los árboles es tonos café y ocre. Agradezco la posibilidad de haber disfrutado la primavera y el verano y me preparo para recibir con mi familia el invierno”“Desde que soy mamá he replanteado muchas de las temporadas que me generan ilusión, y sinceramente creo que el final de la primavera, con los festivales escolares, me encanta. Disfruto lo que hacen los niños en las escuelas. Mi hijo mayor (Alep) es muy participativo y me encanta ver todo lo que sucede alrededor de estas presentaciones, las adoro”“Me gustan los días de campo al final de la primavera o en el verano cuando estamos en Toronto. Salir a los viñedos alrededor de las Cataratas del Niágara, hacer un pícnic con amigos compartir vino, embutidos y quesos. A veces rentamos cabañas por la zona y nos quedamos un fin de semana. Los días de campo en Canadá son fabulosos”“A lo largo del tiempo en mi carrera he conocido gente extraordinaria y he hecho grandes amigas. Y amigos también, pero una vez al año, con mis grandes amigas que no viven en Los Angeles, unas que están en Escocia, otras en Inglaterra, Nueva York, Canadá, incluso tengo una de Sudáfrica, nos reunimos un fin de semana. Es un fin de semana de reencuentro y nos ponemos al tanto en persona, no sólo en el grupo que tenemos en Whatsapp. Adoro ese momento”“Yo cumplo años el 29 de septiembre, y para mí es el mejor día del año. Sucumbo ante la fiesta, armar una gran fiesta, que haya vino, pastel, bocadillos y mucha música. Entre mis amigas y yo organizamos una gran fiesta y celebro mi trabajo, mi pasión por la música, mi extraordinaria familia y a mis amigos. Hacemos karaoke, jugamos, es fabuloso celebrar un cumpleaños conmigo”“Ya sea a finales o principios de año, o al término del periodo escolar, disfruto cuando puedo reunir a mis hijos y nos vamos a pasear en bote en las costas de Miami o cuando viajamos juntos a Madrid y cocinamos, tocamos música y visitan a su familia andaluza. Vaya que nosotros (los españoles) somos buenos para la fiesta, y me gustan que celebren que tienen vida y posibilidades. cuando tengo a mis hijos juntos es lo mejor”