Es 'Roma' favorita de Guillermo del Toro

Ciudad de México.- Guillermo del Toro compartió un top 12 de sus películas favoritas del año, entre las que destaca Roma, de Alfonso Cuarón.El cineasta aclaró que la lista no estaba en orden y que le faltaron algunas por incluir.Las otras películas que Del Toro incluyó en la lista fueron: You Were Never Really Here, La Balada de Buster Scruggs, Leave No Trace, At The Gates of Eternity, The Rider, El Primer Hombre en la Luna, Sorry to Bother You, Killing (Tsukamoto), The Favourite, Mandy y First Reformed.