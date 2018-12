Hará Netflix nueva versión de 'Rebelde Way'

Ciudad de México—Pocos quizá recuerden la exitosa telenovela ‘Rebelde Way’, un proyecto argentino creado por Cris Morena y que posteriormente se convirtió en la telenovela mexicana ‘Rebelde’, un fenómeno de la televisión.Ambos dramas juveniles terminaron en bandas como Erreway y RBD, agrupaciones que recorrieron todo Latinoamérica y que llevaron al estrellato a actrices como Anahí, Dulce María y Maite Perroni en México, y Luisana Lopilato en Argentina.Ahora parece que la telenovela regresará en forma de serie y de la mano de la exitosa plataforma de streaming, Netflix. La misma Cris Morena confirmó en el programa de radio ‘Basta de Todo’, que vendió los derechos a la plataforma de streaming para que desarrolle un remake, es decir una versión de la serie argentina que no buscará ser fiel a la original, sino crear una nueva visión del mismo argumento.“Ya estuve hablando con la showrunner que eligieron, que es mexicana-estadounidense, y me contó que van a dejar exactamente los mismos personajes y que tienen que condensar los 400 capítulos que tuvo ‘Rebelde Way’ en 20, y después seguirán otros 20, y luego otros 20”, aseguró la productora, sobre la intenciones de desarrollar más de una temporada como exige toda serie exitosa.También Cris contó que esta versión 2018 de ‘Rebelde Way’ se centrará sobre todo en Mía, Mariza, Pablo y Manu, los protagonistas. La historia de la Elite Way School y los amores y peleas de sus estudiantes, fueron emitidos en más de 35 países y tuvo sus remakes en México, India, Portugal, Chile y Brasil.

