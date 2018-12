Se pone ruda

Nueva York, Estados Unidos— Nicole Kidman ha entrado en una etapa tan prolífica en su carrera, que aparece en tres películas diferentes tan sólo este otoño. No obstante, nunca se le ha visto hacer algo parecido a ‘Destrucción’ (Destroyer).En este crudo relato fílmico ambientado en Los Angeles, de la directora Karyn Kusama, da vida a Erin Bell, una detective tan desgastada por una vida de tragedias, que apenas parece estar viva.Con los ojos enrojecidos mientras se mueve a trompicones por la calles, Erin es movida por la pura ira, y Kidman se mete tan de lleno en ese enojo, que se vuelve irreconocible.‘Destrucción’ se estrena en México mañana 1 de enero, semanas después de verla en ‘Aquaman’ como la reina madre del superhéroe. También participa en ‘Identidad Borrada’ (Boy Erased) y encabezará con Meryl Streep la muy esperada segunda temporada de ‘Big Little Lies’, que transmitirá HBO el próximo año.¿Cómo te sentías el día antes de que iniciaras el rodaje de ‘Destrucción’?¡Aterrorizada! Simplemente pensaba que no iba a poder hacerlo, y cuando me presenté en el set, creo que no hablé con nadie. Me desconecté, pero ésa era Erin.A Erin no le importa lo que piensen de ella, ni siquiera si sobrevivirá al caso en el que está trabajando. ¿Es liberador interpretar a alguien así, o es intimidante?Definitivamente es liberador. Es una persona peligrosa. Muchas veces soltaba un grito fuerte o un gruñido antes de empezar, lo cual sé que suena desquiciado.Bueno, ella es un personaje muy original. ¿Cómo fue vivir dentro de eso durante la filmación?Te deprime, al cargar con el peso de ella, porque también tiene que ser real. Pero había algo sorprendente sobre ser capaz de permitir que saliera esa energía. Nunca antes había hecho eso en una película.Hay una escena en la que entro y golpeo al novio de mi hija, y fue al segundo o tercer día de rodaje. Le dije: ‘Oye, sólo ten cuidado’. Me dijo: ‘No, yo puedo aguantarlo’. Y simplemente llegué y empecé a empujarlo, como diciendo: ‘¡Órale!’. Realmente estaba muy enojada.Creo que nunca antes habías interpretado un personaje tan agresivo.Así es, y puedo asegurarlo por la forma en que reaccionó la gente en el set. Todos me evitaban, pero fui instruida muy al principio de mi carrera por Jane Campion, quien me dijo: ‘No estás compitiendo por ser la más popular cuando eres actriz, recuerda eso. Tienes que ser fiel a la esencia del personaje’.‘Puedes ser educada con las personas y mostrarles respeto, pero la idea de andar de un lado al otro y bromear, no puedes hacer nada de eso. De lo contrario, se sentiría como que estás actuando’.También logras patear algunos traseros en ‘Aquaman’, de James Wan, aunque por supuesto no es una película tan tensa como ‘Destrucción’.Le dije a James: ‘¡Por favor dame algún tipo de secuencia de acción!’ Es bonito mostrarle (a mis hijas) que puedo hacer eso, y es simplemente lindo estar en ese mundo de fantasía, probablemente porque muchas de las películas que hago son material muy pesado. En raras ocasiones llego a hacer cosas divertidas.Pronto te veremos en la segunda temporada de Big Little Lies, de la que también eres productora ejecutiva. ¿Cómo se sintió repetir el personaje de Celeste, con todas las expectativas que implica?Sentimos el peso. ¿Pero por qué no intentarlo? Ya sea que puedas cumplir con las expectativas y el sentido de descubrimiento, no sé, pero definitivamente hay un interés en lo que suceda después. Celeste aún tiene daños y tiene que lidiar con el personaje de Meryl (su suegra), y es fascinante.