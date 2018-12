Ciudad de México.- Ariana Grande rechazó el título de Dama otorgado por la Reina Isabel II a personalidades destacadas en el ámbito del entretenimiento, las artes, la política, la labor altruista y los deportes.El diario The Sun señaló que el reconocimiento fue ofrecido por su apoyo a las víctimas del ataque terrorista que ocurrió después de un concierto de la intérprete en la Manchester Arena, en mayo de 2017.Después del atentado, Ariana Grande visitó a las víctimas sobrevivientes en el hospital, y dos semanas después ofreció el concierto One Love Manchester para recaudar fondos en favor de los afectados y sus familias."Ariana se sintió halagada, pero dijo que era demasiado pronto", publicó el diario."Ella explicó que todavía estaba afligida, al igual que decenas de familias. Temía que algunos afectados pudieran verlo como una falta de sensibilidad. El comité le escribió, pero ella cortésmente dijo que no", agregó la publicación.Charlotte Hodgson, cuya hija de 15 años falleció en el atentado, felicitó la decisión de la estrella de no aceptar la condecoración."Es un gesto encantador. Ella tiene razón, tal vez sea demasiado pronto. Es encantadora y nunca haría nada para lastimar a ninguna de las víctimas".En las fechas del atentado se reportó que Ariana Grande había sufrido del desorden del trastorno de estrés postraumático, y el mes pasado la cantante describió el ataque terrorista en el Manchester Arena como algo de lo que parece imposible recuperarse por completo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.