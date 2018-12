El año está por terminar. Las estrellas de la farándula dieron de qué hablar por sus aciertos y desaciertos como influencers de la moda.Tal es el caso de la polémica Kim Kardashian, una de las celebridades más populares en la industria de losreality shows. Este 2018 apostó por conquistar las redes sociales y las principales páginas de espectáculos del mundo con su sensualidad y estilo, publicó El Universal.En múltiples ocasiones posó en diminuta ropa interior. Impactó con reveladores atuendos mientras vacacionaba y recientemente posó como ángel de Victoria's Secret junto a sus hermanas.Con cada publicación de este tipo en Instagram (bueno, en realidad con cualquiera), la socialité de Calabasas suma dinero a su fortuna, valorada en 350 millones de dólares. Gran parte de sus millones de dólares proviene de marcas que pagan por la promoción de sus productos, ropa y servicios en la cuenta de la famosa.Ante esto, no suena descabellado que Kim continuamente decida presumir su figura de infarto con poca ropa en las redes.En el reality show Keeping Up With the Kardashians, Kim reveló que logró reducir el tamaño de su cintura de 66 a 60 centímetros.“Nunca en mi vida había logrado tener una cintura de 60 centímetros”, dijo, y agregó que sus caderas miden 99 centímetros.La también empresaria asegura que consiguió tales medidas a base de arduo ejercicio. Después del nacimiento de su hijo Sain, en 2015, se dedicó a conseguir una figura de impacto.Por ello, recordamos las veces que Kardashian West impactó en sensuales bikinis durante 2018, mientras esperamos lo que la empresaria traerá para 2019.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.