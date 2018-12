Desmiente familia el Zovek de Cuarón

Ciudad de México— Más que agradecidos se encuentran los familiares de ‘El Increíble Profesor Zovek’ con Alfonso Cuarón por haberlo incluido en ‘Roma’, aunque lamentan que haya sido Latin Lover quien lo encarne en el filme y que se le haya relacionado con el grupo paramilitar Halcones.Josefina Carrillo, viuda de Francisco Xavier Chapa del Bosque, nombre real del desaparecido atleta y escapista, y sus dos hijos mayores, Diana Minerva y Francisco, compartieron su punto de vista acerca de los minutos en que sale su papá en el multilaureado filme.“Nunca tendremos cómo agradecerle al señor Cuarón que lo haya incluido en la historia, la película es bellísima, pero sí creemos que el papel que hace Latin Lover no se acerca a lo real, no se parecen físicamente y él no investigó muy bien sobre mi papá, incluso lo ha mencionado como una estrella de los ochenta, y él murió en los setenta”, comentó la primogénita del coahuilense.“Y aunque nunca se dice directamente que él fue el entrenador de los Halcones, sí se entiende porque aparece en una escena que lo da a entender, sí nos gustaría aclarar que eso jamás sucedió”, añadió Josefina.En el largometraje que representa a México en la competencia rumbo al Oscar y al Goya, y que se exhibe en Netflix, el llamado ‘Houdini Mexicano’ aparece en dos ocasiones, la primera en un programa de televisión y la segunda en un árido campo de entrenamiento.En redes sociales no han parado de comentar el vínculo que se ha dado entre Zovek y los militares en entrenamiento, y del cual uno de ellos, Fermín (Jorge Antonio Guerrero), actúa después en la Matanza de Jueves de Corpus, conocida como ‘El Halconazo’.“Mi papá nunca fue a esos entrenamientos militares, él entrenaba a miembros del ejército en el Campo 1, al grupo militar 1, a la Policía Militar, a las fuerzas de élite, al escuadrón de paracaidistas o a los batallones, y nos consta porque estuvimos ahí, pero no en ese lugar, de forma clandestina”, sostuvo Francisco.

